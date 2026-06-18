Azulejos colocan a Max Scherzer en la lista de lesionados de 10 días por espasmos de espalda

Max Scherzer volvió a la lista de lesionados.

Los Azulejos de Toronto colocaron al ganador del Cy Young en tres ocasiones en la lista de lesionados de 10 días el miércoles por espasmos en la espalda. La decisión se tomó horas antes de que Scherzer estuviera programado para abrir contra los Medias Rojas de Boston.

Toronto utilizará en su lugar al relevista Braydon Fisher como abridor de emergencia contra Boston.

Scherzer, quien cumple 42 años el próximo mes, pasó más de seis semanas en la lista de lesionados esta temporada por tendinitis en el antebrazo derecho e inflamación en el tobillo izquierdo. Regresó la semana pasada y se convirtió en el 11mo lanzador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar los 3.500 ponches de por vida cuando ponchó al toletero de Filadelfia Kyle Schwarber.

Ese momento resultó ser lo más destacado, ya que Scherzer fue retirado del juego después de permitir cinco carreras en 3 1/3 entradas, en lo que terminó siendo una derrota 7-4 ante los Filis.

Scherzer, quien firmó un contrato de un año por tres millones de dólares para regresar a Toronto durante la temporada baja, tiene marca de 1-4 con efectividad de 10,23 en seis aperturas con los Azulejos en 2026.

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