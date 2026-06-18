El US Open se prepara para un Shinnecock Hills duro y ventoso

El último día de práctica para el Abierto de Estados Unidos dejó una imagen de lo más inusual el miércoles por la mañana en Shinnecock Hills: las nueve banderas de la USGA en lo alto de la tribuna detrás del green del hoyo 18, y la gran bandera estadounidense sobre la casa club centenaria, colgaban sin fuerza.

Solo que no por mucho tiempo. El viento en Shinnecock Hills es tan inevitable como el tráfico a lo largo de la autopista Montauk por el infame “desfile de intercambio”.

Y eso es lo que tiene a todos nerviosos —no solo a los jugadores, sino también a los funcionarios de la USGA a cargo del campo— de cara a la 126ta edición del segundo campeonato más antiguo del golf.

“Problemático”, fue como John Bodenhamer, director de competiciones de la USGA, describió el exceso de viento. Bodenhamer manifestó: “Este año creo que el viento afectará nuestro campeonato como no lo hace en muchos otros”.

A la preocupación se suman las dos visitas anteriores a Shinnecock Hills, cuando el viento y el calor secaron el campo en un abrir y cerrar de ojos y provocaron que los greens quedaran al borde de lo injugable.

La situación se puso tan mal el último día en 2004 que nadie bajó del par y 28 jugadores no lograron bajar de 80 golpes en la ronda. Greens traicioneramente rápidos y posiciones de bandera cuestionables el sábado en 2018 impidieron que los últimos 44 jugadores en salir igualaran el par. Ese fue el día en que Phil Mickelson golpeó una bola en movimiento en el green del 13 para evitar que rodara de vuelta hacia la calle.

La USGA ahora está actuando con extrema cautela. Bodenhamer dijo que los greens estarían aproximadamente en 10 1/2 en el Stimpmeter —el plan original era entre 11 y 12— y que el campo se está manteniendo lo más blando posible para superar los próximos cuatro días.

“Diría que el campo está tan disfrutable como lo he visto”, comentó Justin Rose, quien se une a Adam Scott como los únicos jugadores que han competido en Shinnecock los últimos dos años.

“No hay muchos campos de golf a los que puedas llegar cualquier semana y jugar golf de campeonato, y Shinnecock es uno de ellos”, señaló. “Creo que me gusta la manera en que se está encarando este año. ... Posiblemente, por lo que estoy escuchando, algunos protocolos ligeramente distintos esta semana me parecen lógicos. Y creo que está preparado para ser un gran torneo”.

Todo empieza a desarrollarse el jueves a las 6:35 de la mañana —10 minutos antes de un inicio normal para que el equipo de mantenimiento tenga tiempo de empapar los greens con agua antes del turno de la tarde— con una mezcla de emoción y aprensión.

Scottie Scheffler y Rory McIlroy, números 1 y 2 del mundo, ambos comienzan en el turno de la mañana en lados opuestos del campo. Scheffler busca el Grand Slam de carrera, con el Abierto de Estados Unidos como el único major que le falta.

Scheffler tomó por primera vez un palo de golf en su natal Nueva Jersey. Se mudó a Dallas cuando tenía 6 años y perfeccionó su juego con viento en Royal Oaks.

Pero hay viento, y luego está el viento en Shinnecock Hills, situado entre la bahía Great Peconic al norte y el océano Atlántico al sur.

Bodenhamer dijo que se esperaba viento en el rango de las 20 millas por hora el jueves, con ráfagas casi del doble de esa intensidad durante toda la tarde. El pronóstico indicaba menos viento el viernes, luego viento fuerte y desde una dirección diferente el sábado, y después algo más calmado el domingo.

Bodenhamer explicó que una estrategia clave al preparar el campo es que sea “duro pero justo”.

“Podríamos brutalizar este lugar los próximos días si quisiéramos. Eso no es lo nuestro”, afirmó. “De verdad queremos que sea justo, y queremos que sea lo que Shinnecock Hills siempre ha sido. Será lo suficientemente duro”.

Scott, que está jugando su 100mo major consecutivo, considera este campo entre sus favoritos del mundo. Aún no ha visto Shinnecock Hills en el fin de semana, al menos durante un Abierto de Estados Unidos. El australiano sabe qué esperar, y le gustó lo que había visto hasta ahora.

“Parece que están siendo cautelosos en este momento. Saben que el viento va a ser un factor esta semana”, dijo Scott. “Ojalá podamos lograr que los greens se endurezcan durante el fin de semana, y veremos algo de la grandeza de Shinnecock, donde los tiros de aproximación son tan importantes para acertar estas áreas pequeñas, y entonces tendrás a un gran campeón”.

La estadística que mejor habla de Shinnecock Hills son los tres jugadores que han logrado terminar un Abierto de Estados Unidos bajo par en los cinco Abiertos de Estados Unidos previos disputados allí —Raymond Floyd en 1986, Retief Goosen en 2004, Mickelson como subcampeón en 2004.

Brooks Koepka en 2018 en Shinnecock es el último campeón del Abierto de Estados Unidos que ganó con un resultado sobre par.

“Los links de Shinnecock son casi perfectos, ya que presentan casi todo tipo de obstáculo natural que el golfista más exigente y fanático podría desear”, dijo Bodenhamer, haciendo una pausa antes de añadir que en realidad no se le ocurrió a él.

“Eso proviene del New York Herald el 30 de agosto de 1891, cuando se fundó este lugar”, explicó. “No creo que haya cambiado mucho”.

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