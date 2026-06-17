MLB: Modificar gorras del Orgullo viola la política de uniformes. Republicanos reaccionan

Los esfuerzos de los equipos de las Grandes Ligas de Béisbol por promover la inclusión LGBTQ+ durante el Mes del Orgullo no han sido recibidos con los brazos abiertos por algunos de sus jugadores de base, y la respuesta de la liga está provocando críticas de destacados políticos republicanos.

Varios integrantes de los Gigantes de San Francisco añadieron versículos bíblicos o directamente optaron por no usar la gorra temática durante la Noche del Orgullo del club el 12 de junio. Unas noches antes, dos jugadores de los Dodgers de Los Ángeles no usaron gorras con temática arcoíris junto a sus compañeros.

MLB advirtió a los jugadores de los Gigantes que escribir en las gorras constituye una violación de la política de la liga, aunque añadió que su problema no era el contenido de los mensajes respectivos, sino el hecho de modificar la gorra en sí.

Las repercusiones han incluido críticas de políticos conocidos, entre ellos el vicepresidente, JD Vance; y el senador de Missouri, Josh Hawley.

Esto es lo que hay que saber sobre MLB y la Noche del Orgullo:

Un lanzador de los Gigantes hizo referencia a un versículo bíblico con temática arcoíris

Varios miembros del cuerpo de lanzadores de los Gigantes de San Francisco —el abridor Landen Roupp y los relevistas JT Brubaker y Ryan Walker— añadieron versículos bíblicos a sus gorras durante una derrota en casa por 5-1 ante los Cachorros de Chicago en la Noche del Orgullo anual de San Francisco.

Roupp, originario de Carolina del Norte, escribió “Gen 9:12-16” con un marcador plateado en la parte frontal de la gorra negra, que tenía el clásico logotipo “SF” del equipo relleno con los colores del arcoíris, símbolo desde hace mucho tiempo de la comunidad LGBTQ+.

El pasaje del Génesis incluye: “He puesto mi arcoíris en las nubes, y será la señal del pacto entre mí y la tierra”, según la traducción de la Biblia conocida como New International Version.

“Se trata simplemente del pacto de Dios y de una promesa que nos hace, y de su fidelidad y su misericordia. Es algo en lo que creo y me mantengo firme en eso, y por suerte vivimos en un país donde, ya sabes, tenemos libertad para creer lo que queramos, sí, y expresar lo que queramos”, explicó después Roupp a los reporteros.

El relevista de los Gigantes Sam Hentges prescindió por completo de la gorra con temática del Orgullo y, en su lugar, eligió la versión negra habitual del club con el “SF” en naranja.

MLB dice que sus reglas prohíben escribir en las gorras, independientemente del mensaje

La liga emitió dos comunicados en respuesta.

El primero señaló que escribir en la gorra viola las reglas de la liga y advirtió a los jugadores sobre futuras infracciones.

MLB emitió otro comunicado el martes para aclarar que la “advertencia verbal rutinaria” no tenía nada que ver con el contenido de los mensajes respectivos, sino con el acto de modificar el uniforme.

“Hemos dado la misma advertencia numerosas veces en el pasado a jugadores por mensajes como ‘Papá’, ‘Feliz Día de la Madre, te quiero mamá’ y nombres de familiares”, indicó la liga.

Políticos conservadores se preguntan si se está apuntando contra jugadores cristianos

Vance citó en X una publicación que mencionaba la advertencia de MLB y escribió: “Trump ganó, ya no tenemos que hacer esto”.

La segunda administración del presidente Donald Trump ha tomado medidas agresivas contra miembros de la comunidad LBGTQ+, y en particular contra la comunidad transgénero.

Hawley redactó una carta al comisionado de MLB, Rob Manfred, en la que manifestó su “grave preocupación” por la advertencia a los jugadores el martes. Hawley calificó la advertencia de “cuestionable” porque considera que MLB ya está promoviendo un punto de vista político al tener uniformes con temática del Orgullo.

Hawley pidió a MLB que responda a varias consultas, incluida una lista de todas las multas por infracciones del uniforme en los últimos cinco años.

El mánager de San Francisco en su primer año, Tony Vitello, cuyo equipo llegó al miércoles con el segundo peor récord de la Liga Nacional, intenta mantenerse al margen de la polémica.

“No sabía lo del vicepresidente, no ha estado en mi mundo”, comentó. “Mi mundo ha sido más bien: ‘¿Cómo encontramos la manera de ganarle a los Bravos?’ Y luego, si podemos ganarles, intentar ganarles otra vez. Así que ojalá nuestros muchachos estén concentrados en lo que tienen que hacer y en manejar sus asuntos de la manera correcta”.

MLB ya ha lidiado antes con una resistencia similar de jugadores, y no es solo un problema del béisbol En 2022, un puñado de jugadores de los Rays de Tampa Bay se negó a usar logotipos con los colores del arcoíris durante la Noche del Orgullo del equipo. El relevista Jason Adam, ahora integrante de los Padres de San Diego, lo describió como una decisión “basada en la fe”.

“Es simplemente lo que creemos: el estilo de vida que él (Jesús) nos ha animado a vivir para nuestro bien, no para privar. Pero amamos a estos hombres y mujeres, nos importan y queremos que se sientan seguros y bienvenidos aquí”, declaró Adam al Tampa Bay Times en 2022.

MLB es única entre las cuatro grandes ligas profesionales de deportes de América del Norte en que una parte de su temporada regular cae en junio, que en muchos países se reconoce como el Mes del Orgullo, incluidos Estados Unidos. Todos los equipos de MLB salvo uno —los Rangers de Texas— programan una Noche del Orgullo durante junio.

Otras ligas, incluidas la NBA y la NHL, sí tienen a la mayoría de sus equipos realizando noches con temática del Orgullo durante sus temporadas. La NHL tuvo una serie de enfrentamientos de alto perfil en torno a las Noches del Orgullo durante la temporada 2022-23.

Varios jugadores optaron por no ponerse camisetas previas al partido con temática del Orgullo esa temporada y al menos dos equipos —los Rangers de Nueva York y el Wild de Minnesota— se negaron a organizar Noches del Orgullo después de anunciar inicialmente que lo harían. Ninguno de los equipos ofreció una razón detrás de la decisión.

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