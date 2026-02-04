Juegos Olímpicos de Invierno inician con las pruebas mixtas de curling tras breve apagón

Las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 comenzaron el miércoles por la noche con los primeros partidos de curling en el calendario en Cortina, pero las acciones se detuvieron brevemente debido a un corte de energía.

Los oficiales pausaron los partidos en el histórico estadio de curling después de que las luces se atenuaron y parpadearon, y las luces principales y la calefacción en un centro de medios cercano se apagaron. Los atletas continuaron deslizándose sobre el hielo para estar listos, y los aficionados aplaudieron cuando las luces volvieron a brillar poco después antes de reanudar la competencia.

Los organizadores reconocieron la "breve interrupción de la competencia debido a un problema relacionado con la energía" y señalaron que duró aproximadamente tres minutos. Nevó constantemente todo el día en Cortina, registrando 20,32 centímetros de nieve en algunos lugares. El inicio de la sesión de entrenamiento de luge para hombres en la modalidad individual también se retrasó media hora debido al apagón.

Los ocho equipos que participan en la prueba de dobles mixtos abrieron el largo torneo de curling dos días completos antes de la ceremonia de apertura de los Juegos de Milán-Cortina 2026. El estadounidense Korey Dropkin dijo que ha estado esperando mucho tiempo por este momento.

“Estar entre los mejores, es genial ser parte de esta atmósfera”, afirmó Dropkin, quien participa en los Olímpicos por primera vez a partir del jueves. “Estamos ansiosos por estar listos para competir y darlo todo en el hielo”.

La noche de apertura en este resort de montaña fue solo el primero de los partidos de todos contra todos en el curling de dobles mixtos, donde equipos compuestos por una mujer y un hombre se enfrentan entre sí.

Cortina, que está a 400 kilómetros de Milán en estos Juegos Olímpicos dispersos, cuenta con una gran afición y muchos estaban en el centro de curling. Aplaudieron, hicieron sonar campanas y corearon por sus países y jugadores favoritos cuando sus equipos anotaron o hubo una pausa en la acción. Algunos en la multitud sostenían grandes banderas de la República Checa, cuyo equipo enfrentó a Canadá. Los aficionados canadienses vestidos de rojo agitaban banderas de mano.

Bernard Benoit viajó desde Ontario para apoyar a su equipo local antes de ir a encontrarse con su hija en Milán. Aunque es un fanático del curling desde hace mucho tiempo, es su primera vez en los Juegos Olímpicos. Dijo que vino de lejos para ver a los mejores del mundo porque le encanta cómo el curling es una "mezcla de atletismo e intelecto" y un juego de estrategia.

Benoit está animando a la pareja canadiense Jocelyn Peterman y Brett Gallant, que compiten en dobles mixtos. Tres de los equipos son parejas casadas y uno es un equipo de hermanos. Marie Kaldvee y Harri Lill son los primeros en competir por Estonia en curling.

El dúo italiano Stefania Constantini, que es de Cortina, y Amos Mosaner son los campeones mundiales y olímpicos defensores en dobles mixtos.

La estadounidense Stephanie Kahn es voluntaria en el centro de curling, y está ansiosa por aprender de qué se trata el curling y cuán difícil es. Kahn se mudó a España cuando se jubiló. Aspiraba a competir en natación en los Juegos Olímpicos cuando era más joven.

“Eso, para mí, es lo que lo hace tan especial. Ser atleta y saber que para estar en la cima, en la cima de tu deporte, independientemente de cuál sea ese deporte, es un compromiso tan grande”, expresó. “Así que estoy emocionada de estar en presencia de estos atletas”.

