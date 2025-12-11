Nueva fase de venta de entradas para el Mundial permite solicitar boletos para partidos específicos

Los aficionados del fútbol pudieron solicitar el jueves entradas para presenciar partidos específicos en la Copa del Mundo del próximo año por primera vez, ya que la FIFA abrió su última fase de ventas.

Tras el sorteo de la semana pasada para el torneo de 2026, en el que Estados Unidos, Canadá y México serán co-anfitriones, se publico un calendario actualizado.

Eso significa que los aficionados saben cuándo y dónde jugarán figuras como Lionel Messi y la campeona defensora Argentina. Los sorteos de entradas anteriores eran a ciegas, ya que el período de clasificación ni siquiera se había completado y el sorteo aún no se había realizado.

Ahora las naciones participantes han sido ubicadas en grupos, con sus posibles caminos a través del torneo determinados. Por ejemplo, Messi y Cristiano Ronaldo podrían encontrarse en los cuartos de final en Kansas City si tanto Argentina como Portugal salen primero de sus respectivos grupos.

Sin embargo, no se garantiza que los aficionados obtengan entradas para los partidos a los que se postulen.

La tercera fase de venta de entradas se llama “sorteo aleatorio” y los aficionados serán informados si han tenido éxito en la última lotería.

¿Cómo solicitar entradas en el sorteo aleatoria?

El sorteo se abrió el 11 de diciembre a las 11:00 en el Este de Estados Unidos (1600 GMT) y cierra el 13 de enero de 2026.

“El momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos”, dijo la FIFA.

Los aficionados pueden solicitar un máximo de cuatro entradas por hogar por partido y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo a través del sitio web de la FIFA.

Los aficionados necesitarán un ID de la FIFA para solicitar entradas y pueden elegir a qué partidos y a qué categoría de precios quieren postularse.

Hay cuatro categorías, con los mejores asientos en la Categoría 1, y los asientos de la Categoría 4 en algún lugar alrededor de la parte superior de los estadios.

Los solicitantes exitosos serán notificados por correo electrónico en febrero y se les cobrará automáticamente.

Precios

La FIFA dijo en septiembre que los precios de las entradas oscilarían inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final. Esos precios están sujetos a cambios y en muchos casos probablemente se disparen ya que la FIFA utiliza precios dinámicos por primera vez en un Mundial.

La última vez que Estados Unidos fue anfitrión de la Copa del Mundo en 1994, los precios oscilaron entre 25 y 475. En Qatar 2022, los precios oscilaron entre alrededor de 70 y 1.600 cuando trascendieron los detalles de las entradas.

Las entradas para la final en el estadio MetLife de Nueva Jersey el 19 de julio ya están superando los 11.000 dólares en sitios de reventa secundarios.

Para este torneo, la FIFA también ha establecido su propia plataforma de reventa donde cobra una tarifa del 15% basada en el precio total de reventa.

Precios extorsivos

La FIFA asigna el 8% de las entradas a las asociaciones nacionales para los partidos que involucran a su equipo para vender a los aficionados que viajan.

Los precios de esas entradas comenzaron a circular el jueves.

En una lista publicada por la federación de fútbol alemana, los precios oscilaron entre 180 y 700 para los diferentes partidos de la fase de grupos.

El precio más bajo para la final fue de 4,185 y el más alto fue de 8,680.

Los precios fueron descritos como “extorsivos” por la organización de aficionados Football Supporters Europe.

“Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo que es”, dijo la FSE en un comunicado.

Última oportunidad

La FIFA dijo que más cerca del torneo, cualquier entrada restante se pondrá a la venta general por orden de llegada.

No reveló un marco de tiempo para la liberación de esas entradas restantes.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes