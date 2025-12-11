Ariel Holan no continuará como técnico de Rosario Central

Rosario Central anunció el jueves que Ariel Holan no continuará como su entrenador, en una decisión sorpresiva por la alta cosecha de puntos que había sumado el Canalla en la temporada para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.

“Las partes decidieron hoy, de común acuerdo y en buenos términos, dar por cerrado el vínculo que caducaba a fin de año”, informó el club rosarino en sus redes sociales.

El entrenador de 65 años, con pasado en Independiente, Universidad Católica, Santos de Brasil y León de México, entre otros, había asumido en Central a fines de 2024. Bajo su mando, fue el equipo que más puntos sumó en la temporada actual (66), pero quedó eliminado en instancias decisivas de los torneos Clausura y Apertura.

No obstante, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) premió al Canalla con un título de liga creado con la temporada todavía en marcha, algo que generó malestar en el fútbol argentino.

Cuando parecía todo encaminado para que Holan continuara en Central en 2026, con la Copa Libertadores como principal objetivo, las negociaciones por su renovación tuvieron un final abrupto, sin que trascendieran las razones.

“Profe, gracias por el título, tu nombre ya forma parte de la historia de Central. Las puertas del club quedan abiertas para siempre”, lo despidió el club rosarino.

El equipo que tiene al campeón mundial Ángel Di María como principal figura deberá buscar nuevo entrenador de cara a la pretemporada que comenzará en los primeros días de enero.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes