El COI insta a permitir que equipos juveniles y atletas rusos compitan con bandera e himno

El COI dio el jueves un gran paso hacia la readmisión de Rusia y Bielorrusia en los deportes mundiales al recomendar a los organismos rectores que permitan a los equipos juveniles y atletas de estos países competir con su plena identidad de bandera y himno nacional.

El Comité Olímpico Internacional afirmó en un comunicado que los atletas tienen "un derecho fundamental a acceder al deporte en todo el mundo y a competir libres de interferencias políticas o presiones de organizaciones gubernamentales".

El mensaje en apoyo a los atletas se espera que tenga una buena recepción en Rusia e Israel, cuyos atletas han enfrentado discriminación reciente, y llega a menos de tres años de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, que corren el riesgo de enfrentar vientos políticos cruzados en Estados Unidos.

La estrategia actualizada sobre Rusia se estableció en una llamada Cumbre Olímpica, una reunión presidida por la presidenta del COI, Kirsty Coventry, que invita a las partes interesadas clave de la familia olímpica.

"Se reconoció que la implementación por parte de las partes interesadas tomará tiempo", expresó el COI en un comunicado, añadiendo que cada organismo rector de los deportes debería decidir cómo definir los eventos juveniles.

Es probable que algunos organismos deportivos enfrenten resistencia de sus federaciones nacionales miembros, especialmente en Europa, al consejo actualizado del COI, que reitera que Rusia aún no debe ser elegida para albergar eventos internacionales.

El más reciente paso del COI para aliviar el aislamiento deportivo de Rusia puede aplicarse a sus propios Juegos Olímpicos de la Juventud, que se celebrarán el próximo año en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

El organismo olímpico ruso todavía está formalmente suspendido por el COI y actualmente no podría competir con su identidad nacional.

“Los principios anteriores deben aplicarse a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, y se recomienda su adopción por parte de todos los organismos rectores y organizadores de eventos deportivos internacionales para sus propios eventos juveniles”, dijo el COI.

Los equipos rusos han sido completamente excluidos del fútbol internacional, el atletismo y otros deportes desde la invasión militar completa de Ucrania en febrero de 2022, mientras que los atletas rusos y bielorrusos en deportes de invierno ahora están comenzando a regresar con estatus neutral antes de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero.

Un pequeño grupo de atletas rusos y bielorrusos compitieron como neutrales sin su identidad nacional en los Juegos de Verano de París el año pasado, donde esos países fueron vetados de los deportes de equipo.

Un intento anterior de permitir el posible regreso de Rusia a los deportes juveniles se encontró con una fuerte oposición de las federaciones de fútbol europeas, incluida Ucrania, en septiembre de 2023.

La UEFA, ente rector del fútbol europeo, intentó reintegrar a los equipos rusos Sub17 en sus competiciones, pero abandonó la idea a las pocas semanas en medio de amenazas de boicot por parte de al menos 12 de las 55 federaciones miembros.

