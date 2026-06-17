Carroll sacude un grand slam y Rodríguez llega a 100 triunfos en paliza 8-1 de Arizona

Corbin Carroll bateó un grand slam, el venezolano Eduardo Rodríguez consiguió su victoria número 100 de por vida en el montículo y los Diamondbacks de Arizona vencieron 8-1 a los Angelinos de Los Ángeles el miércoles.

Los D-backs ganaron dos de tres juegos en la serie.

El quinto grand slam en la carrera de Carroll cayó apenas por encima de la barda del jardín derecho, lo que le dio a Arizona una ventaja de 5-1 en la segunda entrada. Fue el 13er jonrón de la temporada para el dos veces All-Star.

Rodríguez (6-2) permitió seis hits y otorgó tres bases por bolas, y cedió apenas una carrera en sus siete entradas. El veterano zurdo ponchó a cinco, bajó su efectividad de la temporada a 2,45 y se convirtió en apenas el noveno lanzador nacido en Venezuela en alcanzar 100 victorias en las Grandes Ligas.

El dominicano Ketel Marte añadió un doble de dos carreras, mientras que el novato Tommy Troy tuvo dos imparables —incluido un triple— y dos carreras impulsadas. Gabriel Moreno aportó una jornada de tres hits y se embasó cuatro veces.

El zurdo de los Angelinos Sam Aldegheri (2-2) duró apenas tres entradas y permitió seis carreras. El campocorto Zach Neto abrió el juego con un jonrón solitario. Fue el 15to cuadrangular de la temporada para Neto y el segundo en dos días.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes