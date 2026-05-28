Messi y otros 16 campeones del mundo en lista de Argentina para el Mundial

En medio de una ola de lesiones que encendió todas las alarmas, el técnico de Argentina Lionel Sacaloni buscó despejar dudas al confirmar que la mayoría de los vigentes campeones del mundo, entre ellos el capitán Lionel Messi, serán parte del plantel que buscará el bicampeonato en el Mundial que comienza el mes próximo.

Messi, a punto de cumplir los 39 años, encabeza la nómina de 26 futbolistas para la Copa del Mundo que dio a conocer la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el jueves con un emotivo video protagonizado por el propio Scaloni.

De los citados, 17 jugadores formaron parte del equipo que se consagró hace cuatro años tras la inolvidable final contra Francia en Qatar.

Varios de esos apellidos estaban en duda al verse afectados por lesiones de distinta consideración justo al límite que dio FIFA para definir el plantel mundialista, entre ellos el propio Messi, quien padece una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, lo que le impidió terminar el partido con su equipo Inter Miami la noche del domingo.

El club ha informado oficialmente que los tiempos de recuperación dependerán de “su evolución clínica y funcional”. Messi disputará el sexto Mundial de su carrera tras participar de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

El arquero Emiliano Martínez, que sufrió la fractura del dedo anular de la mano derecha durante la final de la Liga Europa en la que el Aston Villa se impuso al Friburgo la semana pasada, también fue confirmado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Scaloni incluyó también al zaguero Cristian Romero, que está en plena recuperación de un esguince en el ligamento colateral de la rodilla derecha que sufrió a mediados de abril jugando para el Tottenham, y a los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel –autor del penal decisivo en la definición por esa vía ante Francia en 2002—quienes arrastran lesiones musculares de distinto grado.

Dos llamativas ausencias, Barco la revelación

En una nómina que no revistió grandes sorpresas, resaltan las ausencias del delantero Franco Mastantuno, de 18 años, protagonista de una resonante transferencia al Real Madrid para la última temporada, pero que nunca pudo afianzarse en el primer equipo, y el experimentado lateral Marcos Acuña, con problemas físicos.

Entre los nuevos talentos que tendrán su primera cita mundialista aparecen Valentín Barco, flamante fichaje del Chelsea inglés, y Nicolás Paz, figura del Como de Italia que acaba de conseguir una histórica clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Aparece también el artillero Juan Manuel López (Palmeiras) para reforzar la línea ofensiva que tiene a Julián Álvarez y Lautaro Martínez con pasaje asegurado.

La Albiceleste, también monarca del mundo en 1978 y 1986, debutará el 16 de junio ante Argelia por el Grupo J, que también integran Austria y Jordania.

El plantel viajará el sábado rumbo a su base mundialista en Kansas City y disputará amistosos ante Honduras e Islandia antes del inicio del Mundial.

Lista:

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Lisandro Martínez (Manchester United), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Volantes: Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Valentín Barco (Chelsea).

Delanteros: Nicolás Paz (Como), Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada (Atlético de Madrid), José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Martínez (Inter), Lionel Messi (Inter Miami)

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