Los dueños de MLB proponen un tope salarial por primera vez desde la huelga de 1994-95

Los dueños de las Grandes Ligas de Béisbol presentaron a la asociación de jugadores el jueves su largamente esperada propuesta de tope salarial, un sistema que el sindicato ha jurado no aceptar nunca, lo que encamina a las partes hacia una confrontación que amenaza la temporada de 2027 y quizá más allá.

Los dueños del béisbol no habían propuesto un tope firme desde 1994. Su intento provocó una huelga de 7 meses y medio que obligó a cancelar la Serie Mundial por primera vez en 90 años.

La propuesta de MLB limitaría el gasto en 2027 a 245,3 millones de dólares, usando cifras de nómina para el impuesto de lujo que incluyen beneficios y el fondo de bonificaciones previo al arbitraje, y establecería un piso de nómina de 171,2 millones de dólares. Los Dodgers de Los Ángeles, quienes gastaron más del béisbol, tuvieron una nómina de 415,2 millones de dólares el día inaugural de este año —unos 170 millones por encima del tope propuesto.

Los dueños indicaron que discutirían un calendario de implementación gradual que daría a equipos como los Dodgers tiempo para cumplir con el tope y un sistema de depósito en garantía (escrow) con el sindicato como parte de un acuerdo propuesto de siete años; que todos los contratos actuales seguirían garantizados y que no habría prohibición de contratos garantizados bajo el sistema de tope.

MLB señaló que centralizaría los ingresos de medios locales de los 30 equipos para repartirlos por igual y daría a los jugadores una división 50-50 como parte de una propuesta que eliminaría el actual plan de reparto de ingresos entre los clubes.

“Nuestra propuesta de tope y piso salarial nivela el terreno de juego, al tiempo que comparte los ingresos del béisbol con los jugadores 50/50 mientras hacemos crecer el deporte juntos”, manifestó el portavoz de MLB, Glen Caplin, en un comunicado. “Además, al compartir por igual los ingresos de medios como parte de nuestra propuesta, podemos abordar otra de las principales preocupaciones de los aficionados: los bloqueos de transmisiones locales en televisión”.

El acuerdo vigente del béisbol, de cinco años, pactado en marzo de 2022 tras un cierre patronal de 99 días, vence el 2 de diciembre. Aunque se espera un cierre patronal el próximo invierno, es poco probable que las conversaciones se intensifiquen hasta finales de febrero o principios de marzo de 2027, cuando se acerquen las posibilidades de perder juegos de temporada regular e ingresos. Si se pierden juegos de temporada regular, las negociaciones pueden convertirse en un pulso sobre qué parte puede tolerar la mayor pérdida económica.

Con base en las cifras del día inaugural de 2026, ocho equipos tendrían que recortar nómina para quedar por debajo del tope. Los equipos por encima son los Dodgers, campeones vigentes de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, los Mets de Nueva York (379,2 millones de dólares), los Yankees de Nueva York (339,6 millones), Toronto (319,5 millones), Filadelfia (315,2 millones), Boston (263,7 millones), San Diego (260,1 millones) y Atlanta (247,9 millones).

Doce equipos estarían obligados a aumentar la nómina por un total de 617 millones de dólares con base en los números de 2026: Miami (81,8 millones), Cleveland (95,7 millones), Tampa Bay (108,2 millones), los Medias Blancas de Chicago (108,6 millones), San Luis (114,4 millones), Washington (119,1 millones), Pittsburgh (122,6 millones), Minnesota (125,6 millones), Milwaukee (130,9 millones), los Atléticos (139,2 millones), Colorado (142,2 millones) y Cincinnati (148,8 millones).

Los dueños y el sindicato acordaron un impuesto de lujo en 2003 diseñado para frenar el gasto, pero los equipos consideran que en años recientes ha tenido poco o ningún impacto sobre los Dodgers y los Mets. El último club de MLB de mercado pequeño en ganar una Serie Mundial fue Kansas City en 2015, aunque Cleveland, Tampa Bay y Milwaukee lideran sus divisiones hasta el jueves, mientras que los Mets y los Medias Rojas están en el último lugar.

MLB afirmó que sus ingresos han crecido 247% desde 2003 y que la nómina de los jugadores ha aumentado 149% en ese lapso.

La dirigencia entregó al sindicato su plan más reciente durante una sesión de negociación en la oficina del comisionado, un día después de que el sindicato presentara su propuesta económica. Los dueños sostienen que se necesita un tope para mejorar el equilibrio competitivo y contener a los equipos adinerados para que no armen plantillas con más estrellas que sus pares de mercados más pequeños.

Los jugadores quieren ampliar la agencia libre y los derechos de arbitraje salarial, además de casi duplicar el salario mínimo de las Grandes Ligas, aumentar el dinero que los equipos de mayores ingresos comparten con los clubes menos acaudalados y establecer sanciones para los equipos que caigan por debajo de los pisos de nómina.

Otras grandes ligas deportivas de Estados Unidos operan con un tope. La NBA tuvo un tope en su temporada inicial de 1946-47, luego lo eliminó y comenzó su versión moderna en 1984-85. Los jugadores y dueños de la NFL adoptaron un tope para la temporada de 1994, y la NHL lo hizo en 2005-06 después de un cierre patronal que borró por completo la temporada 2004-05.

Los Dodgers pulverizaron el récord de gasto de MLB con un total combinado de 515 millones de dólares en nómina e impuesto de lujo el año pasado, camino a su segundo título consecutivo de la Serie Mundial. El total de Los Ángeles fue siete veces la nómina de 68,7 millones de dólares de los Marlins, el equipo que menos gastó, y superó la suma de las nóminas de los seis clubes de menor gasto combinados.

Los jugadores dicen que un tope los perjudicaría y enriquecería a los dueños, y aseguran que nunca aceptarán uno. Sin un tope, las estrellas de MLB han conseguido contratos lucrativos y garantizados que superan lo que ganan las mayores figuras en otras ligas deportivas de Estados Unidos. Se cree que el contrato de Juan Soto con los Mets, de 765 millones de dólares por 15 años, es el mayor en la historia de los deportes de equipo y es muy superior a los acuerdos más grandes en la NFL (Patrick Mahomes con 450 millones de dólares por 10 años) y la NBA (Jayson Tatum con 314 millones de dólares por cinco años).

La última propuesta de tope salarial de MLB en 1994 ofrecía a los jugadores una división 50-50 de los ingresos en un sistema que habría obligado a los equipos a mantener nóminas de 84-110% del promedio. Se habría eliminado el arbitraje salarial y el umbral para la agencia libre se habría reducido de seis años de servicio en Grandes Ligas a cuatro, con la disposición de que el club anterior del jugador pudiera igualar cualquier oferta hasta que él cumpliera seis años.

La oferta de MLB llegó el 14 de junio de ese año, y los jugadores se fueron a la huelga el 12 de agosto. MLB retiró la propuesta de tope el 6 de febrero siguiente tras la presión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. La huelga terminó el 31 de marzo después de que la jueza federal de distrito Sonia Sotomayor —hoy magistrada de la Corte Suprema— emitiera una orden judicial que restableció las reglas de trabajo del contrato laboral vencido. Dos días después, los dueños aceptaron la oferta del sindicato de volver al trabajo sin un acuerdo. No se alcanzó un pacto hasta 1997.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes