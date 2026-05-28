El técnico del Girona, Míchel Sánchez, se va tras el descenso y rumores con el Ajax

El entrenador que llevó al poco conocido Girona a una sorprendente lucha por el título español en 2024 y a debutar en la Liga de Campeones dejó el club el jueves después de que descendiera de la máxima categoría.

El club catalán informó en un comunicado el jueves que Míchel Sánchez “no continuará en el Girona”, varios días después de que el equipo empatara 1-1 en casa con el Elche, cuando una victoria habría mantenido un lugar en La Liga.

El club elogió a Sánchez por “la manera humana, cercana y respetuosa que ha mantenido en todo momento con los socios, la afición, la dirección y todo el personal del club”.

Medios holandeses informaron esta semana que Sánchez está en conversaciones con el Ajax para asumir el cargo en el cuatro veces campeón de Europa.

Sánchez, de 50 años, se incorporó al Girona en 2021 y condujo al equipo al ascenso desde la segunda división.

El club, que forma parte del City Football Group respaldado por Abu Dabi, luego sorprendió al fútbol europeo en la temporada 2023-24 al liderar la clasificación de La Liga hasta enero y terminar tercero, por detrás del Real Madrid y el Barcelona.

El jugador estrella del Girona esa temporada, Savinho, se incorporó después a su club matriz, el Manchester City. En su campaña de la Liga de Campeones, el Girona ocupó el puesto 33 en la clasificación de 36 equipos.

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