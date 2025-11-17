McDermott dijo que Keon Coleman estuvo inactivo con Bills ante los Bucs por llegar tarde a una junta

Keon Coleman está nuevamente en problemas con los Bills.

El receptor de segundo año fue descartado por razones disciplinarias por primera vez en su carrera después de llegar tarde a una junta del equipo, comentó el entrenador Sean McDermott tras la victoria de Buffalo por 44-32 sobre Tampa Bay el domingo.

Es la segunda vez esta temporada que McDermott envía un mensaje a Coleman, quien fue dejado en la banca durante la primera serie de la derrota 23-20 ante Nueva Inglaterra en la semana cinco, también por llegar tarde a una reunión.

“Sí, es decepcionante, pero todavía creo en el joven,” expresó McDermott. “Creo que aprenderá de esto. Se lo toma en serio y seguirá creciendo a partir de esto, y ese es el objetivo principal.”

El coach señaló que la infracción de Coleman ocurrió al final de la semana, lo que significó que el coordinador Joe Brady tuvo que ajustar su plan de juego.

“Simplemente tengo que ser mejor,” dijo Coleman después del partido. “No puedes cometer ese tipo de errores. Eres un profesional.”

Coleman también enfrentó medidas disciplinarias en la semana tres de su temporada de novato el año pasado, cuando observó el primer cuarto de una victoria 47-10 sobre Jacksonville desde la línea lateral.

“Ahora está en el punto de mira, y necesita presentarse y dar la cara por nosotros,” afirmó el tackle izquierdo Dion Dawkins. “El pasado ya quedó atrás, y es hora de que madure. Y él lo sabe.”

Con Coleman fuera, los Bills intentaron revitalizar un juego aéreo inconsistente elevando a Gabe Davis desde el equipo de práctica y firmando a Mecole Hardman para el roster activo. Buffalo también dio la bienvenida al receptor Joshua Palmer, quien regresó después de perderse tres juegos por una lesión en el tobillo.

Coleman fue la principal selección de Buffalo en el draft de 2024 como la primera elección de la segunda ronda. Su desempeño ha sido irregular esta temporada.

Aunque anotó un touchdown en la derrota 30-13 ante Miami el fin de semana pasado, solo atrapó tres de los ocho pases lanzados en su dirección.

