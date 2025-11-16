Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Love lanza dos pases de TD y Packers vencen 27-20 a Giants para romper mala racha

Stephen Whyno
Domingo, 16 de noviembre de 2025 16:39 EST
PACKERS GIANTS
PACKERS GIANTS (AP)

Jordan Love regresó de una lesión en el hombro para lanzar dos pases de touchdown, el suplente Malik Willis tuvo uno propio mientras lo reemplazaba y los Packers de Green Bay terminaron con su racha de derrotas en dos al vencer el domingo 27-20 a los Giants de Nueva York.

Love consiguió importantes jugadas en la serie ofensiva que les dio la ventaja en el último cuarto, conectando con el novato Savion Williams en una ganancia de 32 yardas bajo presión en tercera y diez, y encontrando a Christian Watson en la zona de anotación con 4:02 restantes para tomar la delantera.

A pesar de la victoria, no todo fueron buenas noticias, pues el corredor titular Josh Jacobs salió temprano en el segundo cuarto con una lesión en la rodilla. Jacobs fue descartado justo después del medio tiempo.

Incluso sin él, los Packers (6-3-1) aprovecharon temprano una defensa contra la carrera rival que ocupa el puesto 31 de los 32 equipos de la NFL. Tuvieron 106 de sus 128 yardas por tierra antes del medio tiempo, incluyendo la carrera de TD de Wilson que terminó la serie que Willis completó mientras Love estaba fuera de juego.

Love completó 13 de 24 pases para 173 yardas y los lanzamientos de TD al ala cerrada suplente Josh Whyle y a Watson.

Relacionados

___

AP NFL: https://apnews.com/hub/nfl

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in