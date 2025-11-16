Jaguares se recuperan de histórica derrota con contundente victoria 35-6 ante Chargers

Los Jaguars de Jacksonville se recuperaron del peor colapso en la historia de la franquicia al vencer el domingo 35-6 a los Chargers de Los Ángeles Chargers, gracias a los touchdowns por tierra de Travis Etienne, Trevor Lawrence y el novato Bhaysul Tuten.

Después de la desastrosa derrota 36-29 en Houston durante el cual desperdiciaron una ventaja de 19 puntos en el último cuarto, los Jaguars (6-4) no mostraron efectos persistentes del aplastante revés contra un rival de división.

Podría haber ayudado que enfrentaron a unos Chargers (7-4) que viajaron por todo el país para iniciar temprano mientras potencialmente miraban hacia su semana de descanso.

El equipo del entrenador Jim Harbaugh no se presentó en absoluto, terminando con 135 yardas y solo ocho primeros intentos.

El pase de TD de uno yarda de Lawrence a Tim Patrick en el cuarto periodo le dio a Jacksonville más colchón del que tuvo contra los Texans, y la segunda carrera de TD de Etienne en el juego, esta vez después de que Antonio Johnson devolviera una intercepción 43 yardas, hizo que los fanáticos visitantes se apresuraran a salir.

Harbaugh sacó a Justin Herbert con el juego fuera de alcance, recurriendo al suplente Trey Lance para los últimos 11 minutos.

Los Chargers tuvieron poco espacio para correr y no tuvieron tiempo para pasar, resultado de una línea ofensiva improvisada que incluyó l debut del recién adquirido tackle izquierdo Trevor Penning. Harbaugh también dejó en el banquillo al guardia derecho Mekhi Becton para comenzar la segunda mitad.

