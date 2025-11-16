Josh Allen logra tres pases y tres acarreos de anotación en victoria de Bills 44-32 sobre Buccaneers

Josh Allen lanzó para tres touchdowns y corrió para tres más, el último en una férrea carrera de nueve yardas con 2:35 restantes que aseguró la victoria de los Bills de Buffalo por 44-32 sobre los Buccaneers de Tampa Bay el domingo.

El titular de octavo año y actual Jugador Más Valioso de la NFL se convirtió en el primer jugador con dos juegos de tres touchdowns por pase y por carrera. Lo hizo el año pasado en una derrota por 44-42 ante los Rams de Los Ángeles.

Esta vez, Allen superó a su compañero de selección de primera ronda del draft de 2018, Baker Mayfield, en un duelo que presentó nueve cambios de liderazgo en el marcador.

Los Bills dejaron en la banca al receptor Keon Coleman en un intento por revitalizar su juego aéreo, y cada uno de los tres pases de touchdown de Allen fue de 25 yardas o más. El corredor Ty Johnson anotó en una recepción de 52 yardas, Allen encontró a Tyrell Shavers abierto en profundidad para un touchdown de 43 yardas, y James Cook anotó en una recepción de 25.

Allen aportó la anotación que puso a su equipo por delante, una carrera de touchdown de cinco yardas con 9:06 restantes. Completó 19 de 30 pases para 317 yardas, y los Bills superaron sus dos intercepciones en la primera mitad.

Puntualizó su último acarreo de touchdown con un gran azotón de balón. Saliendo del bolsillo, Allen fue golpeado en la yarda cuatro y luego fue rodeado por los defensivos de los Bucs en la línea de la yarda dos, antes de que los linieros ofensivos de Buffalo lo empujaran a través de la línea de gol.

Buffalo (7-3) se recuperó de una derrota por 30-13 en Miami en la que Allen y la ofensiva no lograron avanzar el balón.

Tampa Bay (6-4) ha perdido dos seguidos y cuatro de siete.

