Moses Moody anota 32 puntos mientras Warriors vencen 122-106 a Pelicans

Moses Moody encestó ocho triples, la mayor cantidad de su carrera, y anotó 32 puntos, y los Warriors de Golden State vencieron 124-106 a Nueva Orleans la noche del domingo en lo que también fue el debut de James Borrego como entrenador interino de los Pelicans.

Jimmy Butler añadió 18 puntos y 10 asistencias para los Warriors, que llegaron a liderar por hasta 25 unidades en la segunda mitad y cuya llegada a Nueva Orleans un día antes coincidió con el despido del entrenador de quinto año de los Pelicans, Willie Green.

Brandin Podziemski anotó 19 tantos, Al Horford añadió 11 puntos y Draymond Green capturó diez rebotes en una actuación que también será recordada por su breve confrontación con un aficionado a lo largo de la línea de fondo.

Trey Murphy III anotó 20 para Nueva Orleans, mientras que José Alvarado añadió 18 puntos y Jeremiah Fears 17.

Golden State acertó un 42.9% (24 de 56) desde la línea de tres puntos, mientras que los Pelicans solo atinaron ocho de 29 (27.6%) desde larga distancia.

Los Warriors abrieron una ventaja de 17 puntos en el primer cuarto, cuando Moody encestó siete triples, estableciendo su récord personal de triples en un juego completo.

Sin embargo, los Pelicans lograron reducir su déficit a un solo dígito en el segundo cuarto, acercándose a 53-49 con los tiros libres de Herb Jones, culminando una racha de 10-0 que también incluyó una clavada de Murphy y dos bandejas de Fears.

Momentos antes de los tiros libres de Jones, Green tuvo un intercambio verbal casi pecho a pecho con un aficionado en la línea de fondo. Los oficiales apartaron a Green sin señalar una falta, mientras que los acomodadores se acercaron al aficionado y hablaron brevemente con él sin expulsarlo.

Mientras tanto, los Warriors cerraron la mitad con ocho puntos consecutivos, culminados por un robo y una clavada en solitario de Butler para poner a Golden State arriba 61-49 al descanso.

