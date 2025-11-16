El esquinero de los Jets, Kris Boyd, herido de gravedad en tiroteo en Manhattan

El esquinero de los Jets de Nueva York, que ha destacado en equipos especiales, Kris Boyd, resultó gravemente herido en un tiroteo en el centro de Manhattan el domingo por la madrugada, según varios medios de comunicación.

El tiroteo ocurrió poco después de las dos de la mañana fuera de un negocio en la calle 38 Oeste cerca de la Séptima Avenida, según el Departamento de Policía de Nueva York. Un hombre de 29 años recibió un disparo en el abdomen, informó la policía. El hombre fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se encontraba en estado crítico, pero estable. No ha habido arrestos y la investigación está en curso.

La policía no nombró a la víctima, pero varios medios informaron que el hombre herido era Boyd.

“Estamos al tanto de la situación que involucra a Kris Boyd y no haremos más comentarios por el momento”, indicó un portavoz de los Jets en un comunicado.

El agente de Boyd no respondió de inmediato a un mensaje de texto preguntando sobre el incidente.

Boyd no ha jugado esta temporada, su primera con los Jets, después de ingresar a la lista de reservas lesionados para el resto de la temporada el 18 de agosto debido a una lesión en el hombro que requirió cirugía para reparar.

Firmó con Nueva York como agente libre en marzo y se esperaba que fuera una parte clave de una unidad de equipos especiales renovada bajo el nuevo entrenador Aaron Glenn y el coordinador de equipos especiales Chris Banjo. Pero Boyd se lesionó durante una práctica del campamento de los entrenamientos del equipo el dos de agosto y fue retirado del campo después de que los entrenadores revisaran su hombro izquierdo.

Boyd fue considerado un destacado en equipos especiales durante sus primeras seis temporadas en la NFL, incluidas la mayoría de las dos últimas con Houston.

Acaparó titulares durante la derrota de los Texans en los playoffs divisionales contra los Kansas City Chiefs en enero cuando celebró un balón suelto forzado en un saque inicial quitándose el casco y casi empujando a su entrenador de equipos especiales al suelo.

Boyd jugó sus primeras cuatro temporadas con Minnesota después de ser seleccionado en la séptima ronda por los Vikings de Texas en 2019. Firmó con los Arizona Cardinals en 2023 y luego se unió al equipo de práctica de Houston más tarde esa temporada.

Compañeros de equipo pidieron oraciones por Boyd en publicaciones en redes sociales el domingo por la tarde.

“¡Por favor, todos envíen oraciones para mi hermano y compañero de equipo Kris Boyd y su familia! Señor, por favor, coloca tu mano sanadora sobre Kris y guíalo de regreso a la salud y la seguridad”, dijo el apoyador Jermaine Johnson en una publicación:

“Señor, coloca tu poderosa mano sobre él mientras lucha, Señor Dios. Guía a cada médico, enfermera y cirujano que lo toque, Señor. ¡Dale fuerza a su familia! Kris es un luchador y todos estamos aquí para él”, publicó el tackle defensivo Harrison Phillips.

