Mbappé da la victoria 1-0 al Madrid tras expulsión de jugador del Getafe en menos de un minuto

Real Madrid aprovechó una tarjeta roja para un jugador del Getafe que estuvo menos de un minuto en el campo para ganar 1-0 con un gol de Kylian Mbappé a los 80 minutos el domingo.

La victoria muy disputada devolvió al Madrid a la cima de la liga española, dos puntos por delante del Barcelona, que venció al último clasificado Girona 2-1 con un gol en el tiempo de descuento de Ronald Araújo el sábado.

El décimo gol de la temporada de Mbappé, líder de la liga, llegó poco después de que el anfitrión Getafe se quedara con un hombre menos debido a una tarjeta roja directa mostrada a Allan Nyom unos 40 segundos después de que saliera del banquillo.

Nyom cometió una falta al delantero del Real Madrid Vinícius Júnior lejos del balón cuando el Madrid comenzaba a construir un contraataque a los 77.

El Madrid, que había estado luchando por crear oportunidades de gol significativas, aprovechó la expulsión y Mbappé anotó con un disparo desde dentro del área tras un buen pase filtrado de Arda Güler.

Mbappé ha marcado en 13 de los 14 partidos que ha jugado esta temporada para su club y su selección. Ha anotado al menos una vez en 11 partidos consecutivos.

“Estamos muy contentos con el desempeño de Kylian”, dijo el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. “Ha sido decisivo con sus goles y su participación. Los goles te dan puntos, pero necesitamos a todos porque hay mucho sucediendo en el trasfondo”.

Getafe se quedó con otro hombre menos cuatro minutos después cuando Álex Sancris recibió una segunda tarjeta amarilla por otra falta sobre Vinícius.

A pesar de jugar con nueve hombres, Getafe casi igualó en el tiempo de descuento, con el portero del Madrid Thibaut Courtois saliendo de la portería para hacer una difícil parada a corta distancia a un disparo de Abu Kamara dentro del área.

“Qué lástima esa ocasión fallada por Kamara”, dijo el entrenador del Getafe, José Bordalás. “La tarjeta roja de Nyom marcó la diferencia. Para mí eso no era tarjeta roja, a lo mucho amarilla”.

Bordalás criticó a Vinícius, alegando que el delantero brasileño lo provocó al decirle algo parecido a “bien hecho al hacer la sustitución” para incluir a Nyom en el juego.

Getafe, que solo tuvo un intento a puerta, se mantuvo en el 12do lugar. Tiene una racha de cinco partidos sin ganar.

El Madrid ha ganado diez de sus 11 partidos en todas las competiciones esta temporada, con su único revés siendo una derrota en la liga ante el Atlético de Madrid el mes pasado.

Al igual que en los otros partidos de La Liga este fin de semana, los jugadores se quedaron quietos durante los primeros 15 segundos del juego en oposición al plan de celebrar el partido Barcelona-Villarreal en Estados Unidos el 20 de diciembre.

De Frutos lidera al Rayo

Jorge de Frutos anotó dos goles en la primera mitad mientras el Rayo Vallecano ganó 3-0 en Levante para su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones.

De Frutos, un exjugador del Levante, anotó en los minutos 12 y 25, y Álvaro García selló la victoria a los 65.

El Rayo venía de otra victoria fuera de casa en la liga contra la Real Sociedad, y había vencido al Shkendija 2-0 en casa en la Europa League.

El Levante ha ganado solo uno de sus últimos cuatro partidos de liga.

Sociedad y Celta siguen luchando

La Real Sociedad necesitó un gol a los 89 minutos de Carlos Soler para empatar 1-1 en su visita al Celta de Vigo, que jugaba con diez hombres, extendiendo el mal comienzo de temporada de ambos equipos.

La Real Sociedad, que se encuentra en el 18vo lugar, solo tiene una victoria en nueve partidos de liga, con cinco derrotas y tres empates. La única victoria del equipo del País Vasco fue contra el Mallorca.

El Celta, que tuvo al defensor Carl Starfelt expulsado con una segunda tarjeta amarilla en el tiempo de descuento de la primera mitad, abrió el marcador con Pablo Durán a los 20.

En el 17mo lugar, el Celta sigue siendo el único equipo sin una victoria en la liga después de nueve jornadas. Tiene siete empates y dos derrotas.

Simón salva al Athletic

El Athletic Bilbao necesitó una sólida actuación del portero español Unai Simón para rescatar un empate 0-0 en el Elche, recién ascendido.

El resultado mantuvo al Elche en el séptimo lugar empatado con el Athletic, que está en el octavo lugar, ambos con 14 puntos.

