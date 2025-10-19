Springer será el bateador designado de Toronto para el sexto juego ante Marineros tras golpe

George Springer estaba listo para ser titular como bateador designado para Toronto en el sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle en la noche del domingo, con los Azulejos intentando recuperarse de un déficit de 3-2 en el enfrentamiento al mejor de siete.

Springer fue golpeado en la rótula derecha por un lanzamiento de 95,6 millas por hora de Bryan Woo en la séptima entrada de la derrota de Toronto por 6-2 en el quinto juego en Seattle el viernes y dejó el encuentro.

Una radiografía y una tomografía computarizada no revelaron una fractura. El manager John Schneider dijo que Springer pudo probar su rodilla corriendo en un entrenamiento el sábado.

“Hablé con él anoche, le envié un mensaje esta mañana y él me dijo: ‘Deja de preguntar, estoy bien’”, dijo Schneider sobre su plática con Springer.

Springer, de 36 años, cuatro veces All-Star y MVP de la Serie Mundial 2017 con Houston, está bateando .256 con tres jonrones y cinco dobles esta postemporada. Sus 22 cuadrangulares en playoffs en su carrera están empatados con Bernie Williams en el cuarto lugar histórico.

Los 42 imparables extra base de Springer en 76 juegos de postemporada son el quinto número más alto, 15 detrás del récord de Derek Jeter. Springer tuvo al menos un hit de extra base en seis juegos consecutivos de postemporada, uno menos que el récord de los Azulejos de Devon White en 1993.

Springer entró con 14 de 49 en 11 juegos de temporada regular y postemporada contra los Marineros esta campaña, con seis dobles, tres jonrones y ocho carreras impulsadas.

