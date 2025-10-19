Broncos rinden homenaje a Demaryius Thomas con ceremonia en el Anillo de la Fama

Los Broncos de Denver desvelaron el pilar de Demaryius Thomas en su plaza del Anillo de la Fama en una ceremonia fuera del Empower Field el domingo, honrando al fallecido receptor durante su celebración del equipo campeón del Super Bowl 50.

"Su sonrisa me ayudó a superar momentos muy difíciles", afirmó su madre, Katina Smith, quien rompió en llanto cuando se desveló el pilar de su hijo antes del partido de los Broncos contra los Giants de Nueva York.

Los Broncos celebraron a Thomas durante su fin de semana de exalumnos que incluyó la reunión de diez años de su equipo ganador del Super Bowl 50 que incluía a Thomas.

Thomas falleció en 2021 a los 33 años tras sufrir una convulsión.

"Quiero tocar su rostro de nuevo", expresó Smith mientras extendía la mano para acariciar las mejillas de su imagen de bronce. "Esto aquí, es como si todavía estuviera con nosotros hoy y en nuestros corazones. Así que, él vive a través de todos nosotros y a través de toda la comunidad y sus fanáticos".

El exentrenador de los Broncos, Gary Kubiak, dijo que lo que más recordaba de Thomas era esa sonrisa.

"Te hacía sonreír. La NFL es dura. Muchos juegos, muchos altibajos, así que tienes algunos días difíciles. Y D.T. siempre podía atraparte como entrenador cuando tenías un mal día y hacerte sonreír de nuevo y hacerte sentir bien", comentó Kubiak. "D.T. es simplemente una persona tremenda, un jugador tremendo".

DeMarcus Ware dijo que cuando vio por primera vez la imagen de Thomas en el pilar, "vi esa mentalidad angelical, esa paz que todos quieren tener en sus vidas y solo quería rezar por todos... porque eso es lo que D.T. habría hecho".

El miembro del Salón de la Fama Peyton Manning, cuyo pilar está junto al de Thomas, describió a Thomas como "tan buen ser humano como jugador", y reveló que Thomas fue una gran parte de su decisión de jugar en Denver después de pasar sus primeras 13 temporadas con los Colts de Indianápolis.

"Cuando todos ustedes me preguntaron cuál fue la razón principal por la que vine a Denver, no estoy seguro de haberles dado todas las respuestas honestas en 2012. Pero Demaryius Thomas fue una gran razón para ello porque nunca había jugado con un receptor como él", manifestó Manning.

"Jugué con Marvin Harrison y Reggie Wayne, receptores increíbles. Pero nadie era tan grande y poderoso como Demaryius", dijo Manning, "y solo me preguntaba cómo sería eso. Y fue tan bueno como pensé que sería".

El padre de Thomas, Bobby Thomas, describió la revelación como "un momento hermoso".

"Espero que haya más por venir", expresó Thomas, "especialmente el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional. No puedo esperar por ese".

Kubiak presentó al receptor Andre Johnson, a quien entrenó en Houston, en Canton, Ohio, el año pasado, "y D.T. no está muy lejos de él. En muchos aspectos, el mismo tipo de jugador, el mismo tipo de persona. Así que, espero estar allí algún día para él".



