Nico Paz impulsa victoria del Como ante la Juventus y pone al Real Madrid en alerta por recompra

A este ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de que el Real Madrid vuelva a comprar a Nico Paz del Como.

El mediocampista argentino de 21 años anotó un gol y asistió en otro en la victoria del Como el domingo 2-1 ante la Juventus en la Serie A y con lo que la Bianconeri sufrió su primera derrota de la temporada.

Producto del sistema juvenil del Madrid, Paz fue vendido por el poderoso club español al Como el año pasado con una cláusula que le permite readquirirlo antes de junio del 2027, o después de esta temporada.

Con cuatro goles y cuatro asistencias, Paz ha estado involucrado en ocho de los nueve goles del Como esta temporada.

Los únicos otros jugadores en las cinco principales ligas de Europa con tales números son Vinícius Júnior (cinco goles y cuatro asistencias para el Real Madrid) y el colombiano Luis Díaz (cinco goles y cuatro asistencias para el Bayern Múnich).

“Puedo entender cuando un jugador tiene el hambre y el enfoque correcto para llegar a la cima, o si es solo momentáneo. Nico puede llegar tan lejos como quiera”, indicó el entrenador del Como, Cesc Fàbregas “Tiene el talento y las cualidades físicas”.

Ambos goles contra la Juventus fueron dignos de destacar.

A los cuatro minutos, Paz envió un centro perfecto en una jugada de estrategia para que Marc-Oliver Kempf lo redirigiera tras un tiro de esquina.

Luego, hacia el final de la segunda mitad, Paz recogió un balón largo en un contraataque, recortó hacia adentro y disparó sin mirar al arco.

El Madrid seguramente habrá estado observando, ya que el miércoles enfrenta a la Juventus en la Liga de Campeones.

También observando desde las gradas en Como estaban el exentrenador y delantero del Arsenal Arsene Wenger y Thierry Henry, respectivamente. Fàbregas, quien cumplió el segundo partido de una suspensión de dos juegos por protestas, jugó con Henry bajo Wenger en el club londinense.

El Como igualó en puntos con la Juventus, a tres de los líderes Inter de Milán, Napoli y Roma.

Más tarde, el AC Milan juega en San Siro y tiene la oportunidad de recuperar el liderato con una victoria sobre la Fiorentina, que aún no ha ganado.

La Juventus no ha ganado en más de un mes, desde que superó 4-3 al Inter el 13 de septiembre.

Fue la primera victoria del Como sobre la Juventus en casi 75 años, desde 1952, poniendo fin a una racha de 23 partidos sin ganar.

