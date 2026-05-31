Marta Kostyuk sorprende a Iga Swiatek en su cumpleaños y llega a cuartos en Roland Garros

Habrá una campeona inédita en Roland Garros este año, y las probabilidades están a favor de Marta Kostyuk.

Invicta esta temporada sobre arcilla, la ucraniana, 15ª preclasificada, alcanzó los cuartos de final del Abierto de Francia por primera vez el domingo al eliminar a la cuatro veces campeona Iga Swiatek por 7-5, 6-1 y arruinarle el cumpleaños.

Ninguna de las jugadoras que siguen en el cuadro ha levantado todavía el trofeo en París, tras la eliminación de Coco Gauff el sábado y la salida de Swiatek. En el cuadro masculino ocurre lo mismo, después de las derrotas de Jannik Sinner y Novak Djokovic y con la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Kostyuk había perdido sus tres partidos anteriores contra Swiatek y nunca le había ganado un set a la ex número uno del mundo, que cumplió 25 años el domingo.

“Sigo en shock. Vencer a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces”, dijo Kostyuk.

Kostyuk ha sido la mejor jugadora de la temporada sobre tierra batida. Defendió de manera extraordinaria, persiguiendo los golpes de Swiatek por toda la cancha, y además conectó algunos ganadores impresionantes desde el fondo, mientras que su rival también se desmoronó por sus propios errores.

Desde el inicio se desarrolló una intensa batalla desde la línea de fondo y Swiatek consiguió el primer quiebre cuando desbordó a Kostyuk tras un largo intercambio con un ganador de revés. Sin embargo, Kostyuk recuperó el break de inmediato, solo para volver a perder su saque y darle a Swiatek una ventaja de 5-4.

La polaca mostró señales de nerviosismo al cometer una doble falta, mandar un derechazo desviado y luego fallar una volea en la red, lo que permitió que Kostyuk igualara 5-5. Swiatek cometió otras dos dobles faltas en el 12º juego y la ucraniana, 15ª preclasificada, cerró el set con un revés.

Swiatek se retiró brevemente de la cancha. Mientras tanto, Kostyuk se mantuvo en calor estirando y dando pequeños saltos junto a su silla, y recibió algunos aplausos cuando hizo unos pasos de baile al ritmo de la música que sonaba en el estadio.

Tras una primera semana marcada por una sofocante ola de calor, el alivio finalmente llegó a París el domingo, con temperaturas que bajaron a 21 grados Celsius (70 Fahrenheit) hacia el mediodía.

Cuando se reanudó el juego, Swiatek logró un quiebre, pero otra doble falta, sumada a más errores no forzados, permitió que su rival regresara para el 1-1. Luego, Kostyuk ganó los últimos cinco juegos.

Kostyuk había alcanzado la cuarta ronda en Roland Garros en 2021, cuando perdió ante Swiatek.

La ucraniana, 15ª del ranking, atraviesa un gran momento y extendió su racha ganadora sobre polvo de arcilla a 16 partidos. Antes de Roland Garros, ganó en Madrid —el título más importante de su carrera— después de conquistar otro torneo sobre arcilla en Rouen, Francia.

“Lo más importante que he estado haciendo todo este tiempo es, en realidad, simplemente intentar disfrutar", comentó Kostyuk. "Está ayudando. Quiero seguir disfrutando. Trato de no centrarme en absoluto en ganar o perder porque no juego al tenis para ganar; juego al tenis porque lo amo”.

Swiatek no ha ganado un título sobre arcilla desde el Abierto de Francia de 2024.

17 años después

La veterana rumana Sorana Cirstea, que planea retirarse al final de la temporada, venció a la china proveniente de la clasificación Wang Xiyu por 6-3, 7-6 (4) para alcanzar sus segundos cuartos de final en Roland Garros, 17 años después de haber llegado por primera vez a las últimas ocho.

La brecha entre la primera y la segunda aparición de Cirstea en cuartos de final de un Grand Slam en París es la más larga en un mismo major para cualquier mujer en la Era Abierta.

“No hay fecha de caducidad para la ambición y para los sueños. Y tengo muchísima pasión por este deporte", dijo Cirstea. “Me encanta el tenis y poder jugar, seguir jugando a este nivel, tener a mi familia, a mi equipo, a las personas más cercanas viéndome”.

“Es una alegría absoluta. A veces la sociedad nos coloca en ciertos grupos por la edad, pero creo que en la vida eres libre de hacer lo que quieras y yo quiero jugar. Y aquí estoy”, añadió.

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El redactor deportivo de AP Andrew Dampf contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.