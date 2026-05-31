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Tiafoe en Roland Garros: 'No te hagas el duro. No lo eres, hermano. Solo juega'

FRANCIA-TIAFOE
FRANCIA-TIAFOE (AP)

Frances Tiafoe tuvo algunas palabras fuertes el sábado para su rival durante otra extenuante victoria en cinco sets en el Abierto de Francia.

Tiafoe y el portugués Jaime Faria, proveniente de la fase de clasificación, empezaron a discutir por una decisión al inicio del quinto set.

“No actúes como si fueras duro. No eres duro, hermano. Solo juega”, le dijo Tiafoe a Faria.

“¿Ve lo que está diciendo?", se quejó Faria con el juez de silla mientras los jugadores se acercaban el uno al otro en la red.

El juez de silla les indicó a ambos jugadores que guardaran silencio.

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Tiafoe ganó el partido de tercera ronda 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2 en exactamente cuatro horas.

“Necesitaba eso. Porque iba arriba en el marcador en ese momento, pero todavía estaba un poco nervioso. Y él estaba provocando. Sin duda me estuvo hablando de más. Creía que era (el boxeador) Ryan Garcia o algo así”, comentó Tiafoe sobre el intercambio.

Tiafoe se enfrentará ahora a Matteo Arnaldi, quien eliminó a Raphael Collignon en un desempate del quinto set después de casi cinco horas.

Tiafoe también venció a Hubert Hurkacz en cinco sets en la segunda ronda.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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