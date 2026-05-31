Tiafoe en Roland Garros: 'No te hagas el duro. No lo eres, hermano. Solo juega'

Frances Tiafoe tuvo algunas palabras fuertes el sábado para su rival durante otra extenuante victoria en cinco sets en el Abierto de Francia.

Tiafoe y el portugués Jaime Faria, proveniente de la fase de clasificación, empezaron a discutir por una decisión al inicio del quinto set.

“No actúes como si fueras duro. No eres duro, hermano. Solo juega”, le dijo Tiafoe a Faria.

“¿Ve lo que está diciendo?", se quejó Faria con el juez de silla mientras los jugadores se acercaban el uno al otro en la red.

El juez de silla les indicó a ambos jugadores que guardaran silencio.

Tiafoe ganó el partido de tercera ronda 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1, 6-2 en exactamente cuatro horas.

“Necesitaba eso. Porque iba arriba en el marcador en ese momento, pero todavía estaba un poco nervioso. Y él estaba provocando. Sin duda me estuvo hablando de más. Creía que era (el boxeador) Ryan Garcia o algo así”, comentó Tiafoe sobre el intercambio.

Tiafoe se enfrentará ahora a Matteo Arnaldi, quien eliminó a Raphael Collignon en un desempate del quinto set después de casi cinco horas.

Tiafoe también venció a Hubert Hurkacz en cinco sets en la segunda ronda.

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