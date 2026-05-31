Francia detiene a cientos de personas por disturbios tras victoria del PSG en la Liga de Campeones

La policía francesa detuvo a más de 400 personas implicadas en violentos enfrentamientos en París y otras ciudades francesas que estallaron la noche del sábado después de que el Paris Saint-Germain ganara el título de la Liga de Campeones.

Siete agentes resultaron heridos mientras aficionados al fútbol provocaban incendios y vandalizaban comercios, dijo el ministro del Interior, Laurent Nuñez, que describió la violencia como “absolutamente inaceptable”. Un pequeño grupo incluso intentó asaltar una comisaría de policía de París.

Nuñez indicó que se registraron disturbios en unas 15 ciudades de Francia y que, en total, fueron detenidas casi 400 personas, casi 300 de ellas sólo en París.

Pero señaló que las celebraciones previstas por la victoria del equipo el domingo por la tarde en el Campo de Marte, cerca de la Torre Eiffel, seguirían adelante según lo programado. El plantel del PSG será recibido más tarde por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el palacio del Elíseo.

Los aficionados comenzaron a celebrar en París tras el pitido final la tarde del sábado en Budapest, Hungría, donde el Paris Saint-Germain ganó al Arsenal en la tanda de penales en una final emocionante.

Los aficionados marcharon por las avenidas cercanas al monumento del Arco de Triunfo de París, y algunos encendieron bengalas e hicieron sonar las bocinas de los autos. Unas 20.000 personas se congregaron en los Campos Elíseos, donde la policía trabajó para contener a la multitud.

La prefectura de policía de París informó que grupos más pequeños causaron disturbios en varios lugares, y que algunos vandalizaron comercios y provocaron incendios. También se incendiaron autos. La policía indicó que quienes intentaron asaltar una comisaría en el acomodado barrio del 8º distrito fueron dispersados.

En mayo del año pasado, tras el primer título del PSG, 201 personas resultaron heridas en la capital francesa y la policía realizó más de 500 detenciones en toda Francia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.