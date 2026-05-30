Zachary Svajda avanza a 2da semana de Roland Garros y honra a su padre fallecido

El desconocido estadounidense Zachary Svajda está tan sorprendido como cualquiera de haber alcanzado la segunda semana de Roland Garros.

Después de todo, apenas había ganado un partido del circuito de la ATP en arcilla antes de competir por primera vez en el cuadro principal de París.

Ni siquiera había jugado en una cancha de arcilla roja hasta hace dos años.

“Definitivamente estoy sorprendido”, manifestó Svajda, 85 del ranking, después de vencer 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 al argentino Francisco Cerúndolo, un especialista de la arcilla, para acceder a la cuarta ronda el sábado. “Todavía no lo asimilo. Es una locura. Solo estoy tratando de absorberlo todo".

“Sabía que iba a jugar bien en arcilla. Pensé que quizá en unos años, pero nunca lo esperé ahora mismo”, añadió Svajda, de 23 años, quien le arrebató un set a Novak Djokovic en el Abierto de Estados Unidos el año pasado.

El último partido de Svajda antes de Roland Garros fue una derrota por 6-2, 6-2 ante Max Hans Rehberg, 580 del ranking, en la primera ronda de la fase de clasificación del Abierto de Ginebra.

Así que cuando Svajda remató el triunfo ante Cerundolo, 26 en el ranking, tras poco más de tres horas en la cancha 14, se dejó caer de espaldas sobre la arcilla y se cubrió el rostro.

El padre y entrenador de Svajda, Tom Svajda, murió de cáncer en octubre. El sábado era el cumpleaños de su papá.

“Las emociones fueron una locura. Cuando caí al suelo, fue algo muy especial. … Sé que está orgulloso de mí”, expresó Svajda sobre su padre, quien era profesor de tenis en el Pacific Beach Tennis Club de San Diego.

Tras ganar los dos primeros sets, a Svajda le empezaron a dar calambres en las piernas mientras las temperaturas en París volvían a superar los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).

“No quería mostrarlo demasiado, así que solo intenté acortar un poco más los puntos. Él empezó a elevar su nivel, a jugar bien”, comentó Svajda. “Cuando perdí el tercero y el cuarto, me dije: ‘Sigue confiando, sigue creyendo, y nunca sabes qué podría pasar’.

“Hubo un gran ambiente ahí afuera. El público realmente me ayudó”.

El mejor resultado previo de Svajda en un Grand Slam había sido llegar a la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos de 2021. Ahora se enfrenta al italiano Flavio Cobolli, 14 del ranking, por un lugar en los cuartos de final.

Cobolli eliminó al estadounidense Learner Tien por 6-2, 6-2, 6-3.

Svajda ha estado celebrando su racha en París al estilo francés, al publicar una foto suya en TikTok con una boina y sosteniendo un croissant gigante.

“Es muy divertido”, dijo. “Esa se está volviendo viral”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes