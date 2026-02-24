Marcelo Gallardo anuncia que se va de River Plate y se despedirá el jueves en el Monumental

Marcelo Gallardo, el técnico más exitoso en la historia de River Plate, anunció que dirigirá su último partido al mando del club argentino el próximo jueves, el punto final de una decepcionante segunda etapa.

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, dijo Gallardo en un mensaje difundido el lunes por la noche a través de las redes sociales de River Plate.

Lo hizo tras una reunión de casi dos horas con el director deportivo Enzo Francescoli y el presidente Stefano Di Carlo.

El “Millonario” recibirá el jueves a Banfield en el estadio Monumental, en lo que será su despedida oficial como entrenador del club.

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años, incluso en los momentos más delicados, como este, en el cual las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan”, señaló Gallardo.

La continuidad del estratega de 50 años había quedado en jaque el domingo tras la derrota 1-0 ante Vélez, la tercera consecutiva sufrida por el equipo en el torneo Apertura.

La conferencia de prensa habitual posterior al partido fue suspendida y Gallardo fue visto despidiéndose, uno por uno, de futbolistas, colaboradores y asistentes, en una escena que alimentó las versiones sobre su salida. El lunes, luego de un entrenamiento, mantuvo la reunión con los dirigentes del club.

Del éxito histórico a la crisis

Gallardo, quien asumió como entrenador de River en 2014, condujo al club a la conquista de dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018, esta última con una histórica final ante su clásico rival Boca Juniors. Totalizó siete conquistas internacionales.

Poco después, el club erigió afuera del Monumental una gigantesca estatua de bronce en reconocimiento a su éxito futbolístico.

Volante ofensivo, Gallardo se formó y debutó como jugador profesional en River, donde ganó varios trofeos antes de continuar su carrera en Francia con Mónaco y Paris Saint-Germain. La gloria le llegó como entrenador tras hacer resurgir a un equipo que sufrió el descenso en 2011 y llevaba varios años sin trofeos internacionales.

Se apartó del banquillo “Millonario” a fines de 2022, cuando anunció que no renovaría contrato.

Después de una fallida incursión de ocho meses en el fútbol de Arabia Saudí con Al Ittihad, Gallardo regresó a River en agosto de 2024 para una segunda vuelta, pero no logró cumplir con lo esperado.

Gallardo no pudo guiar a River a otra final de la Libertadores y ni siquiera clasificó para disputar este año el máximo torneo de clubes de Sudamérica. A nivel local, también falló.

Ha perdido tres de los primeros seis partidos disputados en el actual torneo Apertura. River arrastra 13 derrotas en los últimos 20 encuentros.

Lo que agrava el panorama es que Gallardo dispuso, desde su regreso, de una abultada billetera para reforzar el plantel, con apellidos rutilantes. Cuenta con tres campeones mundiales argentinos: Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. También están el volante colombiano Kevin Castaño y el delantero Maximiliano Salas, considerado uno de los mejores en su puesto en el fútbol argentino.

Para esta temporada, se sumaron los volantes Aníbal Moreno y Fausto Vera, procedentes de los clubes brasileños Palmeiras y Atlético Mineiro, respectivamente, además del lateral uruguayo Matías Viña, de Flamengo, y la joven promesa ecuatoriana Kendry Páez, a préstamo del Racing de Estrasburgo vía Chelsea.

La segunda vuelta de Gallardo cerró sin títulos, con 35 partidos ganados, 32 empates y 18 derrotas en 85 partidos oficiales.

Para concluir su testimonio de despedida, Gallardo pidió que el club “próximamente se pueda encontrar con buenos resultados futbolísticos para engrandecer todavía más lo que significa River como institución en el mundo”.

----

La corresponsal Débora de Rey en Buenos Aires contribuyó con este despacho.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes