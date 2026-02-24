Se caldean los ánimos en la 1ra mitad del Spurs-Pistons, duelo de dos de los mejores de la NBA

Se caldearon los ánimos en la primera mitad del partido entre los Spurs de San Antonio y los Pistons de Detroit, un duelo entre dos de los mejores equipos de la NBA la noche del lunes.

La estrella de los Pistons, Cade Cunningham, fue sancionado con una falta ofensiva después de extender los brazos y derribar al base de los Spurs, Stephon Castle, sobre la cancha.

El alero de los Spurs, Keldon Johnson, respondió empujando a Cunningham, y el pívot de los Pistons, Jalen Duren, quien fue suspendido recientemente por la liga, le apuntó con el dedo índice derecho a la cara a Johnson.

Tras una revisión, Johnson y Duren recibieron faltas técnicas en el segundo cuarto del reñido encuentro.

La NBA suspendió al pívot Isaiah Stewart por siete partidos a principios de este mes después de que abandonó el banquillo durante una pelea en el partido de Detroit en Charlotte, y todavía cumplía la sanción durante la visita a San Antonio. Duren tuvo que perderse dos partidos por iniciar el altercado.

Los Pistons tienen el mejor récord de la Conferencia Este y los Spurs, liderados por Victor Wembanyama, solo están por detrás del campeón defensor, el Thunder de Oklahoma City, en la Conferencia Oeste.

Detroit recibe a Oklahoma City la noche del miércoles.

