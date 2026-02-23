Justicia argentina autoriza a Tapia viajar a Colombia y Brasil a cambio de una fianza

La justicia argentina autorizó el lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien enfrenta una causa penal con prohibición de salida del país por supuesta retención indebida de tributos de la seguridad social, a viajar a Colombia y Brasil entre el 23 y 28 de febrero para asistir a actividades oficiales.

La medida fue dispuesta por el juez Diego Amarante, el mismo que hace cuatro días prohibió salir del país y citó a declarar a Tapia y a otros cuatro dirigentes para los primeros días de marzo en el marco de la investigación por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025.

Tapia fue invitado por la Federación Colombiana de Fútbol para participar el martes en un acto oficial en la ciudad de Barranquilla y luego tiene previsto asistir a la reunión del consejo de la CONMEBOL, de la cual es vicepresidente segundo, el jueves en Río de Janeiro.

“Al analizar la cuestión sometida a consideración y ponderar las razones laborales invocadas por el presentante, el estado procesal de las actuaciones principales y el dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal, no se advierten en la actualidad motivos que justifiquen denegar lo peticionado”, expresó el magistrado en una resolución a la que tuvo acceso AP.

Como condición, el juez Amarante exigió a Tapia depositar una caución real por cinco millones de pesos (equivalente a unos 3.600 dólares).

Por esta causa judicial, Tapia fue citado a declaración indagatoria el 5 de marzo al mediodía local en los tribunales de Buenos Aires. Está obligado a concurrir, pero puede negarse a declarar o presentar un escrito.

También fueron convocados a declarar y no podrán salir del país por la misma causa judicial el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco, quien ocupaba un cargo en la entidad en el período investigado.

Se trata de la primera convocatoria formal de la justicia al máximo dirigente del país campeón del mundo en las múltiples investigaciones abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la entidad que se iniciaron el año pasado, la mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con Tapia.

Según la denuncia impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la AFA no habría efectuado el depósito de los importes retenidos de la seguridad social dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, lo cual originó la emisión y notificación de las respectivas boletas de deuda por parte del organismo recaudador. La AFA negó la deuda y argumenta que Tapia y el resto de los dirigentes son perseguidos por el gobierno de Milei.

“El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”, expresó AFA en un comunicado difundido el último viernes.

___

