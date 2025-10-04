Manchester United finalmente gana y el Arsenal se coloca en la cima de la Liga Premier

Ruben Amorim hizo cambios y obtuvo el resultado que desesperadamente necesitaba.

Una victoria el sábado 2-0 para el Manchester United contra el Sunderland en la Liga Premier el sábado alivió la presión sobre Amorim antes del receso internacional. También podría calmar la creciente especulación sobre su posición, aunque sea solo temporalmente.

Amorim aún tiene que llevar al United a victorias consecutivas en la liga después de casi un año a cargo, pero esto fue un paso en la dirección correcta.

Mostró su lado implacable al dejar fuera a Matheus Cunha, quien llegó este verano por 84 millones de dólares y darle una primera titularidad al nuevo portero Senne Lammens en un partido que se veía como otro posible obstáculo después de que el United perdiera tres de sus primeros seis partidos de liga.

Los cambios rindieron frutos con goles en la primera mitad de Mason Mount y Benjamin Sesko en Old Trafford y el primer partido sin encajar goles de la temporada.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, también cuestionamientos mientras busca finalmente entregar el título en su cuarto intento. Su equipo se movió a la cima de la clasificación con una victoria 2-0 contra el West Ham.

Pero la victoria tuvo un costo tras otra lesión del capitán Martin Odegaard.

El campeón defensor Liverpool enfrenta más tarde al Chelsea en el último partido y tendría la oportunidad de volver a la cima con una victoria en Stamford Bridge.

Mohammed Kudus anotó su primer gol con el Tottenham para que el equipo de Thomas Frank se mantuviera en los primeros puestos.

El tanto de Kudus en el complemento desde el borde del área aseguró la victoria 2-1 sobre el Leeds para mover a los Spurs al tercer lugar.

Los Spurs no han perdido en sus últimos siete duelos en todas las competencias y tienen sólo una derrota bajo el mando de Frank, quien asumió el cargo este verano.

Kudus fue uno de los grandes fichajes de Frank en la temporada baja —llegando desde West Ham— y el delantero produjo el momento decisivo en Elland Road cuando se internó desde la derecha y disparó a ras superando a Karl Darlow a los 57 minutos.

Los Spurs se adelantaron gracias a un tanto de Mathys Tel, cuyo disparo desviado se coló en la esquina superior.

Leeds, que estaba invicto en casa desde febrero, igualó a través de Noah Okafor desde corta distancia al 34.

