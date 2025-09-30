De la prisión a estrella en redes: ¿Cómo un hombre enfrenta las apuestas en el fútbol alemán?

Un hombre cuya adicción al juego lo llevó a la cárcel se ha convertido en una estrella de las redes sociales en Alemania con una campaña inusual contra las apuestas deportivas en los estadios de fútbol.

Thomas Melchior se presenta en los partidos de fútbol vistiendo la camiseta del rival más acérrimo del equipo local, algo que seguro irrita a los aficionados locales, mientras sostiene un cartel que dice "perdí una apuesta".

Utiliza la atención para iniciar una conversación sobre los peligros de las apuestas deportivas y publica clips de video de las interacciones en sus cuentas de redes sociales.

La estrategia puede ser arriesgada: los aficionados rivales rara vez se mezclan en los partidos del fútbol alemán y la policía hace grandes esfuerzos para mantenerlos separados y evitar problemas. Algunos de los clips de Melchior lo muestran enfrentándose a aficionados agresivos que lo insultan, le arrojan cerveza o le exigen que se quite la camiseta.

"Sí, es peligroso, no lo recomendaría a nadie", dijo Melchior a The Associated Press el domingo, antes de revelar su camiseta oculta de Hertha Berlin en un duelo en casa del rival local Union Berlin.

Decidido a saldar deudas

El cartel dice que perdió una apuesta, pero Melchior perdió mucho más. Ex cajero de banco, fue condenado a cinco años y medio de prisión en 2019 por delitos de fraude y robo contra extraños y personas que conocía después de perder más de 800.000 euros (937.000 dólares hoy) en apuestas. También perdió su trabajo, amigos y familia, y se sintió completamente solo. Pensó en acabar con su vida.

Ahora está trabajando para corregir sus errores y pagar sus deudas.

"Cuando las esposas hicieron clic, fue el primer momento en que me sentí libre de nuevo desde mi primera apuesta. Fue entonces cuando sentí que había sobrevivido a la adicción al juego", dijo Melchior. "En ese momento, decidí que intentaría reparar todo el daño. Y quería salir de la cárcel con las mejores condiciones posibles para poder informar y advertir a la gente sobre la adicción al juego. Por eso estoy aquí hoy".

Melchior, quien rápidamente ha acumulado un gran número de seguidores en TikTok e Instagram, recibió una respuesta mayormente positiva de los aficionados el domingo: su mensaje ya había llegado a muchos a través de las redes sociales y algunos aficionados se detuvieron para tomarse selfies, pero hubo otros que expresaron sorpresa o diversión.

"¡Pobre tipo!" algunos aficionados se reían mientras seguían caminando. Otros se detuvieron para hablar y escuchar la historia de Melchior y su consejo de "mantenerse alejado de las apuestas deportivas". Algunos cubrieron su camiseta del Hertha con pegatinas del Union.

Sindicato de jugadores critica a la federación

Coincidentemente, la semana pasada el sindicato de jugadores de fútbol alemán (VDV) pidió a la federación de fútbol alemana (DFB) que dejara de aceptar fondos de patrocinio de proveedores de apuestas deportivas y que hiciera más para prevenir la adicción al juego.

"Es inaceptable que la DFB proclame 'apoyar la prevención efectiva de adicciones' como uno de sus objetivos en sus estatutos, mientras simultáneamente vende cantidades exorbitantes de espacio publicitario a proveedores de apuestas deportivas", dijo en un comunicado Maik Franz, vicepresidente de la VDV y ex jugador de la Bundesliga.

Las competiciones organizadas por la DFB, incluida la Copa de Alemania, están patrocinadas por un proveedor internacional de apuestas deportivas: los equipos de tercera división llevan su logo en las mangas de sus camisetas. Otro proveedor de apuestas deportivas patrocinó anteriormente la división.

Franz acusó a la DFB de "dañar la reputación del fútbol y enriquecerse a expensas de las personas con adicciones al juego y sus familias".

Pero muchos clubes de la Bundesliga y de la segunda división, incluidos Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen, también anuncian proveedores de apuestas deportivas, en sus camisetas, en vallas publicitarias, mostrando que también están obteniendo beneficios. Los proveedores de apuestas deportivas también dominan los espacios publicitarios en televisión.

"La publicidad omnipresente ya está afectando a niños y jóvenes", dijo Franz.

La DFB no respondió a una solicitud de comentarios.

Planes

Melchior dijo a AP que se volvió adicto después de su primera apuesta en un partido de la Liga de Campeones.

"Vi un anuncio de un proveedor de apuestas y no pensé nada malo al respecto porque estaba en la televisión, y nunca podría imaginar que fuera un problema de ninguna manera. Así comenzó todo y 13 años después, fui arrestado", dijo Melchior.

Melchior quiere llevar su campaña al extranjero también. Pero su historial criminal le dificulta viajar, frustrando su plan de asistir al derbi de Manchester a principios de este mes, cuando quería usar una camiseta del Manchester United en el estadio del Manchester City.

"La adicción al juego no es (solo) un problema nacional, puramente alemán. La adicción al juego es un problema global. Por eso estamos planeando ir a otros países", dijo Melchior. "Debido a mi historial criminal, no puedo obtener una visa así como así. Tengo que solicitar una en la embajada. Toma un poco más de tiempo. Pero estoy seguro de que si eso funciona, nos veremos en Inglaterra muy pronto."

