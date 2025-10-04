En Old Trafford, aficionados y equipos rinden homenaje a las víctimas del ataque a la sinagoga

Los aficionados en Old Trafford rindieron homenaje a las víctimas del ataque a la sinagoga de Manchester con un minuto de silencio antes del partido del sábado de la Liga Premier entre el Manchester United y el Sunderland.

Ambos equipos se reunieron a cada lado del círculo central con los brazos entrelazados antes del inicio del partido, y el árbitro Stuart Attwell hizo sonar su silbato para señalar el comienzo del silencio.

Los jugadores del United llevaban brazaletes negros con las palabras "una ciudad unida" escritos en ellos.

El ataque a la Sinagoga de la Congregación de Heaton Park el jueves dejó dos personas muertas y al menos tres gravemente heridas después de que un hombre embistiera con un coche a los peatones fuera del lugar y luego los atacara con un cuchillo en lo que las autoridades han calificado como un asalto terrorista.

El viernes, la policía dijo que una de las víctimas al parecer falleció por un disparo accidental de los oficiales mientras los fieles intentaban evitar que el atacante entrara al edificio.

Las jugadoras del equipo femenino del United llevaron brazaletes negros en su partido del viernes contra el Chelsea en el Progress with Unity Stadium, en Leigh, Gran Manchester, donde se guardó un minuto de silencio.

El Man City juega contra el Brentford el domingo, y el equipo también planea llevar brazaletes negros y observar un minuto de silencio.

