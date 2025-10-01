Stay up to date with notifications from The Independent

Brasil incluye a Vinicius Júnior para amistosos contra Japón y Corea del Sur

Associated Press
Miércoles, 01 de octubre de 2025 16:56 EDT
VINICIUS (AP)

El extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, volverá a la selección nacional de Brasil para dos amistosos en Asia en octubre.

El entrenador Carlo Ancelotti anunció su convocatoria el miércoles en Río de Janeiro para los partidos contra Corea del Sur y Japón.

El delantero estrella Neymar fue excluido debido a otra lesión, esta vez en su muslo izquierdo.

Vinícius no jugó en los dos últimos partidos de Brasil de la clasificación sudamericana para el Mundial en septiembre.

También están ausentes por lesiones Raphinha del Barcelona, Marquinhos del Paris Saint-Germain y Alisson del Liverpool.

El primer amistoso es en Seúl el diez de octubre, y cuatro días después en Tokio.

Porteros: Ederson (Fenerbahce), Bento (Al-Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Defensores: Carlos Augusto (Inter de Milán), Éder Militão (Real Madrid), Caio Henrique (Mónaco), Vanderson (Mónaco), Douglas Santos (Zenit), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (Paris Saint Germain), Wesley (Roma)

Centrocampistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães, Joelinton (ambos Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton) y Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo y Vinícius Júnior (Real Madrid).

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

