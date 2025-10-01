Machado y Miller brillan mientras los Padres vencen 3-0 a Cachorros para forzar juego decisivo

Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, Mason Miller dominó nuevamente y los Padres de San Diego vencieron 3-0 a los Cachorros de Chicago el miércoles, llevando su Serie de Comodines de la Liga Nacional a un decisivo tercer juego.

Jackson Merrill disparó un elevado de sacrificio temprano mientras San Diego evitaba la eliminación tras perder 3-1 el martes. Dylan Cease ponchó a cinco en tres entradas y dos tercios antes de entregar la pelota al bullpen de lanzadores potentes de su equipo.

El final de la serie al mejor de tres regresa al Wrigley Field el jueves.

Los Padres, con experiencia en playoffs, buscan repetir lo logrado en 2020, cuando perdieron el primer juego en la ronda especial de comodines por la pandemia antes de avanzar con dos victorias consecutivas contra San Luis. El dominicano Machado también bateó un cuadrangular en el segundo juego de esa serie.

Chicago terminó con cuatro imparables. La franquicia está haciendo su primera aparición en postemporada en cinco años, y no ha avanzado desde que eliminó a Washington en una Serie Divisional de la Liga Nacional en 2017.

San Diego se adelantó con el elevado de Merrill al jardín derecho ante Andrew Kittredge en la primera entrada, impulsando al dominicano Fernando Tatis Jr. Kittredge comenzó para Chicago como abridor, y el derecho fue reemplazado por el zurdo Shota Imanaga en la segunda.

Los Cachorros amenazaron en la cuarta, colocando corredores en primera y segunda con dos outs. El cubano Adrian Morejón entró y retiró a Pete Crow-Armstrong con un rodado a primera.

Los Padres añadieron dos carreras más con el batazo de 404 pies de Machado al jardín izquierdo ante Imanaga en la quinta. Tatis llegó a base con un boleto al inicio y avanzó con un sacrificio antes del 12do jonrón de playoffs en la carrera de Machado.

Las tres carreras fueron más que suficientes para el bullpen de San Diego, con Miller y el venezolano Robert Suarez combinándose para 14 lanzamientos de más de 100 mph.

Por los Padres, los venezolanos Luis Arráez bateó de 3-2, Freddy Fermín de 4-1; los dominicanos Manny Machado de 4-1 con una anotada y dos impulsadas, Fernando Tatis Jr. de 4-1 con dos anotadas, y el cubano José Iglesias de 1-0.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 1-0.

