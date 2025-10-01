De Bruyne responde a crítica por sustitución en triunfo del Napoli en Champions

El centrocampista del Napoli, Kevin De Bruyne, respondió a cierta controversia sobre su reacción a una sustitución el fin de semana con dos asistencias en la victoria del miércoles 2-1 sobre el Sporting de Lisboa en la Liga de Campeones.

De Bruyne no ocultó su descontento cuando fue sustituido durante una derrota ante el AC Milan el domingo, lo que llevó al entrenador Antonio Conte a advertir: "Espero que estuviera irritado por el resultado. Porque si estaba irritado por otra cosa, está tratando con la persona equivocada".

Pero Conte dijo el martes que él y De Bruyne habían aclarado las cosas y el exjugador destacado del Manchester City ciertamente parecía tener la cabeza despejada contra el Sporting.

El pase perfectamente colocado de De Bruyne permitió a Rasmus Hojlund abrir el marcador para el Napoli y luego también proporcionó el centro para el cabezazo de Hojlund que restauró la ventaja del Napoli en la segunda mitad.

"Kevin es una leyenda del deporte", afirmó Hojlund. "Para mí, cada vez que tiene el balón, busco un espacio. Estoy muy agradecido de jugar con un jugador como él".

De Bruyne, de 34 años, fue luego reemplazado por Billy Gilmour sin ningún problema. También fue sustituido temprano en su regreso al City en el debut del Napoli en la Liga de Campeones cuando los Partenopei se quedaron con diez hombres.

Con 27 asistencias en su carrera en la Liga de Campeones, De Bruyne superó a Zinedine Zidane y Andrés Iniesta para colocarse en el quinto lugar en la lista histórica de centrocampistas, solo por detrás de Ryan Giggs (41), Ángel Di María (38), David Beckham (36) y Xavi (31).

De Bruyne se unió al campeón de la Serie A, Napoli, en junio después de diez temporadas en el City.

