Bears buscan 855 millones de dólares en fondos públicos para infraestructura de estadio suburbano

Los Bears de Chicago están buscando 855 millones de dólares en financiamiento público para infraestructura con el fin de construir un estadio cubierto en los suburbios, que también podría albergar Super Bowls y encuentros semifinales de la NCAA, según un informe de un consultor del equipo, publicado el martes.

Aunque los Bears han aseverado que planean pagar por el estadio, están buscando ayuda para completar el proyecto.

El informe de la firma de consultoría inmobiliaria HR&A Advisors Inc. dice que los 855 millones "alistarían el terreno" para un desarrollo de uso mixto anclado por un estadio en un terreno de 326 acres (131 hectáreas) en Arlington Heights que el equipo posee. Eso cubriría los costos de carreteras, alcantarillado y cambios en una línea de tren adyacente.

En una carta entregada a los aficionados hace tres semanas, el presidente del equipo, Kevin Warren, dijo que "este es el año" para finalizar los planes a fin de que el equipo pueda postularse para albergar un Super Bowl "tan pronto como en 2031".

Dijo que el estadio "no requeriría dinero estatal para la construcción", pero el equipo necesitaría que la legislatura aprobara un proyecto de ley en octubre para comenzar la construcción este año.

Ese proyecto de ley congelaría los impuestos a la propiedad para proyectos de construcción a gran escala como el estadio. Warren sostiene que el proyecto de ley podría ayudar a crear 56.000 empleos durante la construcción y 9.000 plazas laborales permanentes.

El enfoque de los Bears para una nueva casa ha fluctuado entre un terreno que poseen en Arlington Heights, una permanencia en Chicago y un regreso al suburbio.

En septiembre de 2022, revelaron un plan de casi 5.000 millones para Arlington Heights que también incluía restaurantes, comercios y más, cuando estaban finalizando la compra de ese sitio a 30 millas (50 kilómetros) del Soldier Field. Su enfoque se movió hacia la construcción de un nuevo estadio junto a Soldier Field después de que Warren fue contratado como presidente hace dos años para reemplazar al retirado Ted Phillips.

El plan para transformar el Campus del Museo de Chicago recibió un entusiasta respaldo del alcalde Brandon Johnson, pero una recepción fría del gobernador de Illinois, JB Pritzker, y los legisladores estatales en abril de 2024, cuando se anunció.

La primavera pasada, el equipo anunció que estaba volviendo su atención a Arlington Heights, citando "progresos significativos" con los líderes locales.

Desde que se mudaron a Chicago en 1921, los Bears nunca han sido propietarios de su estadio, ya sea jugando en Wrigley Field desde 1921 hasta 1970 o en Soldier Field después de ese año.

