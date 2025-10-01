Fire resiste reacción liderada por Luis Suárez y vence 5-3 al Inter Miami para avanzar a playoffs

El Fire de Chicago tomó una ventaja temprana de dos goles y resistió un furioso intento de remontada liderado por el uruguayo Luis Suárez en la segunda mitad, para imponerse el martes 5-3 sobre el Inter Miami.

Con la victoria, Chicago aseguró su primera clasificación a los playoffs desde 2017 y mejoró al octavo lugar en la clasificación de la MLS con 51 puntos.

Lionel Messi no anotó por segundo partido consecutivo. Aunque el Inter Miami ha asegurado un lugar en los playoffs, se estancó en 56 puntos, con los que ocupa el quinto sitio del Este.

La derrota afectó las esperanzas del Inter Miami, de ganar por segundo año consecutivo el Supporters’ Shield, trofeo que se otorga al equipo con más puntos en la campaña regular de la MLS..

El Union de Filadelfia puede asegurar el título de la temporada regular con una victoria sobre el New York City FC.

Chicago tomó la delantera temprano. Dje D’Avilla abrió el marcador con un cabezazo a los 11 minutos y Jonathan Dean anotó en un contragolpe a los 31.

Miami redujo la desventaja a 2-1 a los 39, cuando el argentino Tomás Avilés anotó, pero Romingue Kouamé restableció la ventaja de dos goles justo antes del descanso.

Suárez acercó al Inter Miami a uno a los 57 y el mismo uruguayo empató el partido 3-3 al marcar con una asistencia de Jordi Alba a los 74.

El toque de Justin Reynolds en el segundo palo a los 80 puso a Chicago nuevamente al frente 4-3, y Brian Gutiérrez dio tranquilidad a los visitantes al anotar con un fuerte disparo desde fuera del área a los 83.

El partido estaba originalmente programado para el 30 de agosto, pero se pospuso cuando el Inter llegó a la final de la Leagues Cup, donde perdió ante Seattle por 3-0.

Miami hizo cinco cambios respecto de la alineación utilizada el sábado, en el empate 1-1 con Toronto, incluyendo el reemplazo de todos los defensores, excepto Jordi Alba. Las Garzas vieron interrumpida su racha de tres victorias consecutivas en la MLS con el empate ante Toronto.

