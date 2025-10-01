Dorian Finney-Smith podría perderse el inicio de temporada de los Rockets tras cirugía de tobillo

Dorian Finney-Smith, alero de los Rockets de Houston, se espera que se pierda el inicio de la temporada de la NBA mientras se recupera de una cirugía de tobillo realizada en la temporada baja.

El entrenador Ime Udoka fue consultado el miércoles después del campamento de entrenamiento si Finney-Smith estaría listo para el debut de Houston contra Oklahoma City el 21 de octubre.

"No, probablemente no", expresó Udoka.

Agregó que no sabía cuánto tiempo se retrasaría su debut con los Rockets.

Finney-Smith se unió a los Rockets esta temporada baja con un contrato de cuatro años por casi 53 millones de dólares. Pasó la campaña pasada con los Lakers antes de someterse a un procedimiento en su tobillo izquierdo en junio para tratar una lesión persistente.

Udoka añadió que Finney-Smith aún no ha sido autorizado para actividades de contacto, pero ha estado participando en el campamento.

"Sin contacto, pero haciendo todos los tiros y otras cosas, además de recibir tratamiento durante la práctica", comentó Udoka.

Finney-Smith, un veterano de nueve años, promedió 7,9 puntos y 3,6 seis rebotes la temporada pasada y ha promediado 8,3 puntos y 4,5 rebotes en una carrera que incluye períodos en Dallas y Brooklyn.

