Dodgers lideran con 26 violaciones al reloj de lanzamiento en Grandes Ligas

Los Dodgers de Los Ángeles encabezaron las Grandes Ligas con 26 violaciones del reloj de lanzamiento esta temporada, mientras que Shane Baz de Tampa Bay lideró a los lanzadores y Lawrence Butler de los Atléticos fue el primero entre los bateadores, ya que el total general de las Grandes Ligas disminuyó sustancialmente una vez más.

Los Ángeles cometió una violación más que los Mets, según las cifras de las Grandes Ligas de Béisbol. Colorado tuvo 23, y Houston, los Angelinos de Los Ángeles y Washington tuvieron 22 cada uno.

Cincinnati y Kansas City empataron con la menor cantidad de infracciones, con tres cada uno.

Hubo 465 violaciones en el tercer año del reloj de lanzamiento, una disminución respecto a las 602 del año pasado y las 1.048 en 2023. Los bateadores cometieron 369 violaciones, junto con 91 por parte de los lanzadores y cinco por parte de los receptores.

Baz fue seguido por Enyel De Los Santos, Camilo Doval, José Fermín, Kodai Senga, Framber Valdez y Will Warren con cinco cada uno.

Chris Bassitt, Sean Burke, José A. Ferrer, Tyler Glasnow, Yoendrys Gómez, Sonny Gray, Eric Lauer y Carlos Vargas tuvieron cuatro cada uno.

Entre los bateadores, Warming Bernabel, Yandy Díaz, Nick Gonzales, Jung Hoo Lee, Yoán Moncada, J.T. Realmuto, Javier Sanoja, Carlos Santana, Dominic Smith y Ramón Urías tuvieron dos cada uno.

Hubo 35 violaciones de desenganche de lanzadores, una disminución de una, y cinco violaciones de tiempo muerto de bateadores, igual que en 2024.

Hubo solo una violación de cambio defensivo, una caída de dos el año pasado y 26 cuando la regla comenzó en 2023 que requería que dos jugadores del cuadro estuvieran en la tierra del cuadro, a cada lado de la segunda base.

La violación de este año ocurrió el 18 de septiembre cuando Seattle jugó en Kansas City. En la octava entrada, el manager de los Marineros, Dan Wilson, solicitó una revisión de video que determinó que el segunda base de los Reales, Michael Massey, no había estado completamente en la tierra del cuadro cuando Dominic Canzone fue eliminado con un rodado en la octava entrada.

Canzone fue premiado con la primera base por la violación y J.P. Crawford siguió con un doble impulsor de dos outs en la victoria de Seattle por 2-0.

MLB acortó el reloj de lanzamiento con corredores en base en dos segundos a 18 antes de la temporada 2024, manteniéndolo en 15 segundos sin corredores en base.

El tiempo promedio de un juego de nueve entradas de MLB cayó de tres horas, cuatro minutos en 2022 a 2:40 el año siguiente cuando se instituyó el reloj y disminuyó a 2:36 en 2024, su nivel más bajo desde 1984 con 2:35. Aumentó a 2:38 este año.

