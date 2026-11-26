Una temporada al borde del derrumbe. Un quarterback inconforme con el estado de las cosas. Un equipo que necesita una sacudida.

Mason Rudolph ya ha estado aquí antes, y en muchos otros lugares, durante una carrera de casi una década que lo ha colocado de manera constante en situaciones incómodas.

Nada como esta.

Cuando Rudolph salga al campo el viernes con los caóticos Steelers de Pittsburgh (6-4) recibiendo a los Broncos de Denver (8-2), reemplazará a su amigo y mentor Aaron Rodgers, cuya salida esta semana sacudió a una de las franquicias más orgullosas de la NFL hasta sus cimientos.

Y lo hará mientras juega para un entrenador Mike McCarthy, cuya reputación quedó manchada para siempre y cuya presencia en el vestuario se vio socavada —al menos temporalmente— tras los comentarios de Rodgers en el programa “The Pat McAfee Show”, luego de la sorprendente decisión de enviarlo a la banca.

“¿Nos pone a algunos en una situación incómoda? Sí”, comentó Rudolph al final de unas vertiginosas 24 horas en las que pasó de ser un suplente de confianza a titular. “Pero, de nuevo, es simplemente otro tipo de oportunidad para superar la adversidad, y creo que todos miraremos atrás y veremos esto como una buena experiencia”.

O, al menos, una experiencia definitoria tanto para Rudolph como para la versión actual de los Steelers.

Si hay alguien especialmente calificado para el reto de recoger los platos rotos, ese es Rudolph. La lista de cosas que Rudolph ha soportado desde que fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2018 es notable.

Estuvo la fea pelea en Cleveland en 2019 que terminó con el entonces tackle defensivo de los Browns Myles Garrett arrancándole el casco a Rudolph y golpeándolo con él. Luego cuando lo enviaron a la banca en favor del novato no reclutado Duck Hodges. Le siguió el empate contra Detroit en 2021, cuando fue titular de emergencia después de que Ben Roethlisberger diera positivo por COVID-19 a menos de 24 horas del saque inicial. La promesa de que estaba entre las opciones para ser el sucesor de Roethlisberger en la primavera de 2022, solo para que el equipo firmara a Mitch Trubisky, luego seleccionara a Kenny Pickett y relegara a Rudolph al tercer puesto.

Y luego estuvo 2023, cuando tomó el relevo de un Pickett lesionado y un Trubisky ineficaz y encendió una racha de tres victorias que ayudó a los Steelers a colarse a los playoffs. ¿Su recompensa? El equipo optó por no renovarle el contrato al perseguir los servicios de Russell Wilson y Justin Fields.

Rudolph regresó en 2025 y luego sirvió como póliza de seguro detrás de Rodgers mientras Pittsburgh intentaba encontrar al mariscal de campo del futuro con Will Howard y Drew Allar, jóvenes cuyo momento podría llegar muy pronto.

Así que sí, ha pasado por muchas cosas.

“He tenido algunos capítulos interesantes en mi carrera”, señaló Rudolph. “Pero, sin duda, te apoyas en esas cosas y te ayudan a seguir adelante”.

Dado lo enredada que ha sido la semana de Pittsburgh —desde la expulsión del receptor DK Metcalf en Filadelfia hasta la salida ignominiosa de Rodgers— puede ser difícil recordar que los Steelers todavía tienen todo por delante. Pittsburgh está firmemente en la pelea por los playoffs y se encuentra a solo un partido de los Bengals de Cincinnati, líderes del Norte de la AFC.

Hay mucho en juego, desde luego. Quizá lo más importante sea la oportunidad de cambiar la narrativa hacia lo que ocurre en el campo, no hacia lo que pasa fuera de él.

“De verdad, es importante bloquear el ruido y salir a jugar un partido de fútbol americano, por cliché que suene, y apoyar al negro y oro”, expresó Rudolph.

No será fácil contra unos Broncos en rachados, que han ganado seis partidos seguidos para trepar al liderato del Oeste de la AFC. Denver no está exento de problemas. El entrenador Sean Payton suspendió al corredor JK Dobbins por conducta perjudicial para el equipo el martes, aunque eso no generó el mismo morbo nacional que el drama en Pittsburgh.

Una vez que se patee el balón, las cosas volverán a la normalidad, al menos durante tres horas.

“Creo que son tiempos difíciles, pero lo superas en conjunto”, afirmó Rudolph. “Y me siento totalmente seguro de que este equipo podrá pasar la página y salir con fuego el viernes”.

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El redactor de AP Pro Football Arnie Stapleton, en Denver, contribuyó a este informe.

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