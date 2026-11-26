Estados Unidos inicia de lleno el viernes la búsqueda de un quinto título en la Copa Mundial Femenina.

Estados Unidos enfrentará a El Salvador en los cuartos de final del Campeonato W de la CONCACAF, el torneo clasificatorio de la confederación para el Mundial del próximo año en Brasil.

Si gana, Estados Unidos se clasificará al Mundial. Y aunque el segundo del ranking de la FIFA no debería padecer dificultades ante El Salvador, número 78, nada está garantizado.

“Me apoyaré en nuestras jugadoras con experiencia. Ellas saben cómo hacerlo y son las que más tiempo llevan con nosotras para poder cumplir con eso", indicó Emma Hayes, la entrenadora de las estadounienses. "Y creo que las jugadoras con menos experiencia han hecho un buen trabajo en los últimos dos años. Así que sabemos lo que tenemos que hacer. Solo tenemos que asegurarnos de llegar al campamento con la mente muy clara sobre esas cosas. Concentrarnos en el único partido que tenemos por delante”.

Estados Unidos acumula cuatro consagraciones en los mundiales, la más reciente en 2019. El equipo tuvo un amargo desenlace en el torneo de 2023, cuando Suecia lo eliminó en los octavos de final. El Salvador nunca ha jugado un Mundial.

Estados Unidos, que busca revalidar el títilo en el Campeonato W, disputó recientemente un par de partidos en casa contra España, campeona defensora del Mundial, y perdió el primero 2-0 antes de empatar 2-2 en el segundo.

Pero el plantel de Estados Unidos no contará con una de sus mayores estrellas. Trinity Rodman se lesionó en el partido del campeonato de la National Women’s Soccer League del fin de semana pasado. Aunque el equipo lo describió como una lesión menor en el hombro, Rodman fue reemplazada por Jaedyn Shaw en la lista de 23 jugadoras.

Después de que El Salvador perdió dos partidos consecutivos ante Paraguay en la ventana de octubre, el entrenador Eric Acuña desató una polémica al menospreciar públicamente a su equipo y señalar a jugadoras en particular.

“Van a ir entendiendo que era prematuro ir pidiendo ir a mundiales", comentó Acuña. "Se ha avanzado muchísimo, pero el Mundial es el 2031, pero como nos llevamos por emociones. Yo sé el equipo que tengo, volteo a la banca y me dan ganas de llorar, por más que se pidan cambios”.

Sus comentarios fueron condenados por la federación de fútbol del país, que indicó que "considera inaceptable cualquier declaración que desacredite, menosprecie o exponga públicamente de manera despectiva a las jugadoras y jugadores que representan a El Salvador”.

Los cuatro ganadores de los cuartos de final del torneo este fin de semana obtendrán boletos directos para el Mundial femenino.

Jamaica enfrenta a Costa Rica en el partido inaugural el viernes en Mansfield, Texas, seguido por el encuentro de Estados Unidos contra El Salvador. Luego, el sábado, Canadá juega contra Panamá y México se mide con Haití.

Canadá también busca volver a los Olímpicos

Además de un lugar en el Mundial, Canadá compite por un boleto para los Juegos Olímpicos de 2028. Los tres primeros del Campeonato W se clasifican para los Juegos de Los Ángeles. Si Estados Unidos está entre los primeros lugares, el cupo incluirá al equipo que termine cuarto, porque Estados Unidos ya está clasificado como anfitrión.

La mejor actuación de Canadá en un Mundial fue el cuarto lugar en 2003. El equipo llegó a los cuartos de final en la edición de 2015, que Canadá organizó.

Ubicado en el puesto número 9 por la FIFA, el plantel canadiense cuenta con la defensora de Chelsea Kadeisha Buchanan y la delantera de Arsenal Olivia Smith. También fueron incluidas cinco jugadoras de la liga doméstica Northern Super League.

Panamá, en el puesto número 45, aspira a una segunda participación en un Mundial. En 2023, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos.

La máxima goleadora del equipo, con 23 tantos, es la capitana Marta Cox, quien juega profesionalmente en Turquía.

Bunny Shaw marca el camino para las Reggae Girlz

El equipo de Jamaica está en el puesto número 40, pero cuenta con una de las jugadoras más dinámicas del mundo: Khadija “Bunny” Shaw, del Manchester City, quien fue una de las tres finalistas al Balón de Oro. Shaw lidera a la selección con 49 goles en 67 partidos.

Las Reggae Girlz se clasificaron a los dos últimos mundiales y avanzaron a los octavos de final en 2023.

Costa Rica, en el puesto número 41, participó en los mundiales de 2015 y 2023, pero quedó eliminada en la fase de grupos en ambas ocasiones. El equipo sorprendió al quedar segundo en el Campeonato W de la CONCACAF de 2014.

Jamaica y Costa Rica tendrán presencia garantizada como anfitriones del Mundial de 2031, junto con Estados Unidos y México.

México busca volver al Mundial

México, 28 del mundo, se quedó fuera de los dos últimos mundiales. Pero el equipo ha ido en ascenso, en parte por el crecimiento de una liga profesional doméstica, la Liga MX Femenil.

La veterana Charlyn Corral, que juega en la liga local con Pachuca, recibió recientemente el Trofeo Gerd Müller a la mejor delantera y goleadora en la ceremonia del Balón de Oro. Corral ha marcado 53 goles en 89 partidos con México desde 2008.

Haití, en el puesto número 48, está dirigido por la exentrenadora de Estados Unidos Pia Sundhage, quien asumió en febrero. La primera participación del equipo en un Mundial fue en 2023, después de dar la sorpresa ante México en la fase de grupos del Campeonato W de 2022 y luego conseguir el cupo mediante el repechaje intercontinental, donde venció a Senegal y Chile.

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