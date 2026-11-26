Oliver Bearman se quedará con Haas para la temporada 2027 de Fórmula 1, aunque el piloto británico sigue soñando con dar el salto a Ferrari.

Después de que una larga demora para confirmar su contrato dejara frustrado a Bearman, Haas finalmente lo anunció el jueves antes del Gran Premio de Qatar.

Bearman hará pareja el próximo año en Haas con el recién llegado brasileño Rafael Câmara tras superarlo de forma constante a él y a su excompañero Esteban Ocon este año.

Este era el último asiento que quedaba libre en la parrilla de 2027.

La espera por una confirmación sobre la situación de Bearman se prolongó durante la temporada, mientras Haas lidiaba con las consecuencias del deterioro de la relación con Ocon. Bearman hizo pública su frustración por las demoras durante el Gran Premio de Las Vegas la semana pasada.

Bearman señaló en un comunicado el jueves que tenía “asuntos pendientes” en Haas. Más tarde ese mismo día, subrayó que su objetivo sigue siendo pasar a Ferrari.

“Estoy increíblemente agradecido con Ferrari por las oportunidades que me dieron. También me pusieron en este coche de Haas, así que las oportunidades que me han brindado han sido increíbles”, expresó. “Me encantaría volver a ponerme el traje rojo algún día. Tuve esa sensación, probé un poco. Mi sueño es correr para Ferrari”.

La situación de Bearman era complicada porque también tiene contrato con Ferrari, que lo incorporó a la F1 como parte de su programa de jóvenes pilotos. Eso podría derivar eventualmente en un puesto a tiempo completo con Ferrari en el futuro si Lewis Hamilton o Charles Leclerc se marchan.

Ferrari es el proveedor de motores de Haas y ambos equipos mantienen una alianza técnica. Câmara también es un piloto junior de Ferrari.

Con 18 años, Bearman se convirtió en el tercer piloto más joven en la F1 cuando debutó con Ferrari como sustituto de última hora en el Gran Premio de Arabia Saudí en 2024. Luego, enla Fórmula 2, también sustituyó a un piloto de Haas ese año antes de incorporarse al equipo estadounidense de manera permanente para 2025.

El cuarto puesto de Bearman en el Gran Premio de la Ciudad de México en 2025 igualó el mejor resultado histórico de Haas en la F1.

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