Los Rojos aseguran su primer pase a playoffs desde 2020 tras aprovechar desplome de los Mets

Los Rojos de Cincinnati regresan a los playoffs por primera vez desde 2020 después de superar a los Mets de Nueva York por el tercer y último comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati llegó a la postemporada con mucha ayuda de los alicaídos Mets.

Los Rojos desperdiciaron la oportunidad de asegurar un lugar en los playoffs por su cuenta el domingo cuando dejaron escapar una ventaja 2-0 y perdieron 4-2 ante los Cerveceros de Milwaukee. Pero se quedaron con el último boleto para la postemporada de la Liga Nacional, ya que los Mets cayeron 4-0 contra los Marlins de Miami.

Cincinnati y Nueva York terminaron la temporada con récords de 83-79, pero los Rojos tenían a su favor el desempate directo después quedar 4-2 contra los Mets esta temporada. Esta es la primera vez en la historia de la franquicia que los Rojos aseguran un lugar en los playoffs en el último día de la temporada regular, según el Elias Sports Bureau.

Los Rojos viajarán a Los Ángeles para comenzar el martes una serie de comodines al mejor de tres contra los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial .Cincinnati tuvo un récord de 1-5 contra los Dodgers durante la temporada regular.

Los Mets se quedarán en casa para la postemporada, un final humillante para un equipo nómina salarial de 322,6 millones al inicio de la temporada fue la más alta en las mayores. Aunque los Mets llegaron a tener una marca de 45-24, la mejor de MLB, el 12 de junio. Pero después se fueron 38-55.

La última aparición de los Reds en la postemporada fue durante la campaña acortada por la pandemia de 2020. La última vez que obtuvieron un lugar en los playoffs en una temporada completa fue en 2013. No han ganado un juego de playoffs desde 2012 y la última vez que ganaron una serie de postemporada fue en 1995.

Según Sportradar, los únicos otros equipos en la era de 162 juegos que llegaron a los playoffs con menos de 84 victorias fueron los Mets de 1973 (82-79), los Padres de San Diego de 2005 (82-80) y los Cardenales de San Luis de 2006 (83-78). Los Mets de 1973 y los Cardenales de 2006 llegaron a la Serie Mundial, con los Cardenales coronándose.

El lugar en los playoffs de Cincinnati añade una línea más al currículum digno del Salón de la Fama del manager Terry Francona.

En su primera temporada como manager de Boston, Francona llevó a los Medias Rojas de 2004 a su primer título de la Serie Mundial desde 1918. Llevó a Boston a otro campeonato de la Serie Mundial en 2007 y condujo a Cleveland al Juego 7 de la Serie Mundial de 2016.

Francona pasó el año pasado alejado del juego por razones de salud, pero regresó para dirigir a los Rojos. Ahora está en la postemporada nuevamente y atribuye la unidad de la organización por ayudar a los Rojos a resistir la adversidad.

"Nunca he tenido a alguien señalando con el dedo", dijo Francona antes del juego del domingo. "Siempre es, '¿Cómo lo resolvemos?' Me gusta esa parte. No significa que no te compadezcas juntos. Casi muero algunas noches, pero hacerlo de la manera correcta con personas que te importan, disfruto esa parte".

___

Deportes AP: https://apnews.com/deportes