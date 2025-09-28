Webb cierra con 207 entradas para liderar MLB y Gigantes blanquean 4-0 a Rockies

Logan Webb recetó ocho ponches para liderar la Liga Nacional con 224 ponches y también lanzó 207 entradas, la máxima cantidad de las mayores, llevando a los Gigantes de San Francisco a la victoria el domingo por 40 ante los Rockies de Colorado.

El dominicano Willy Adames conectó un jonrón para convertirse en el primer Gigante con 30 desde que el rey jonronero Barry Bonds conectó 45 en 2004. El dominicano Rafael Devers también la desapareció para respaldar a Webb (15-11).

Webb es el primer lanzador de los Gigantes en liderar la liga tanto en ponches como en entradas desde Bill Voiselle en 1944.

El derecho All-Star no dio bases por bolas en cinco entradas y un tercio para terminar 3-0 con una efectividad de 1.56 y 21 ponches contra los Rockies este año. Webb salió entre abrazos de sus compañeros y una ovación ensordecedora en la sexta entrada, y se quitó la gorra antes de desaparecer en el dugout.

El mánager Bob Melvin inicialmente tenía a Adames bateando segundo, pero le adelantó en el orden ofensiva y acabó conectando su primer cuadrangular abriendo un juego en la parte baja de la primera entrada.

Devers disputó su juego número 163 del año después de 73 encuentro con Boston antes de ser cambiado a San Francisco.

