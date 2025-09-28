Yankees vencen 3-2 a Orioles y cierran campaña regular con racha de 8 victorias

Los Yankees se quedaron cortos de repetir como campeones de la División Este de la Liga Americana a pesar de vencer el domingo 3-2 a los Orioles de Baltimore, gracias a un par de jonrones de Ben Rice, para cerrar la temporada con una racha de ocho victorias consecutivas.

Toronto venció 13-4 a Tampa Bay. Los Azulejos y Yankees acabaron 94-68, y Toronto se llevó el cetro de la división por el criterio de desempate, merced de dominar 8-5 la serie particular de la temporada.

Nueva York recibirá a Boston en una serie de comodines al mejor de tres duelos que comenzará el martes, con el ganador avanzando a una serie divisional el próximo fin de semana.

Aaron Judge se fue de 4-1 y ganó su primer título de bateo, liderando las mayores con .331. Tuvo 53 jonrones y 114 carreras impulsadas.

Rice conectó un jonrón en la primera entrada contra Kyle Bradish, pero Jordan Westburg y Gunnar Henderson conectaron jonrones consecutivos en la cuarta entrada contra el dominicano Luis Gil para tomar una ventaja 21.

El sencillo impulsor de Giancarlo Stanton empató el marcador en la parte baja y Rice conectó un batazo al campo opuesto hacia la izquierda en la octava entrada contra Rico García (0-2).

Devin Williams (4-2) lanzó una octava entrada de un hit y David Bednar terminó para su 27mo salvamento en 30 oportunidades.

Nueva York comenzó 35-20, tuvo una mala racha de 25-34, y luego cerró 34-14.

