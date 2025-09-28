Acuña conecta jonrón y Bravos cierran temporada con victoria 4-1 sobre Piratas

El venezolano Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y los Bravos de Atlanta terminaron su temporada el domingo con una victoria de 4-1 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Chris Sale (7-5) permitió una carrera en cuatro hits con nueve ponches y cinco bases por bolas en cinco 2/3 entradas después de entrar en la segunda entrada por el abridor Charlie Morton, quien posiblemente hizo su última aparición en las Grandes Ligas. El cubano Raisel Iglesias consiguió su salvamento número 22 de la temporada.

El 21º jonrón de Acuña fue de aproximadamente 451 pies. El sencillo impulsor de Matt Olson en la octava entrada le dio a los Bravos una carrera de seguro y posteriormente anotó gracias a un error de lanzamiento de Jared Triolo a la primera base.

Morton permitió dos hits y una base por bolas en 1 1/3 entradas sin anotaciones.

Para los Piratas, el abridor derecho cubano Johan Oviedo (2-1) permitió dos carreras en tres hits con tres ponches en cinco entradas.

Los Piratas no han llegado a la postemporada desde 2015 y es la primera vez que los Bravos se pierden los playoffs desde 2017.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes