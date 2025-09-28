Europa retiene la Copa Ryder y reafirma su dominio sobre los estadounidenses

El equipo de Europa se llevara la Copa Ryder de regreso a través del océano Atlántico, dejando a los estadounidenses en busca de respuestas en lo que se está convirtiendo en una serie desigual.

Estados Unidos al menos mostró señales de vida el domingo e hizo sudar a al equipo del Viejo Continente. Los estadounidense remontaron el mayor déficit dominical jamás visto contra Europa con una esperanza real.

Shane Lowry, quien lidió con las multitudes indisciplinadas de Nueva York toda la semana, tuvo la última palabra. Hizo birdie en tres de los últimos cuatro hoyos, y su putt final será parte de la historia de la Copa Ryder para Europa. Russell Henley tenía una ventaja de uno arriba, pero su putt de birdie de diez pies en el 18 para ganar el partido se quedó corto.

Lowry embocó para birdie de seis pies e igualó el partido, dando a Europa los 14 puntos que necesitaba para retener la copa como campeón defensor. Tres partidos permanecían en el campo.

"Tengo la oportunidad de hacer la cosa más genial de mi vida", le dijo Lowry a su caddie mientras caminaba hacia el hoyo 18. Y eso fue exactamente lo que hizo.

Europa ahora ha capturado 13 de 19 copas desde 1979, cuando inició la era moderna, y ganó cinco de las últimas 10 Copas Ryder en suelo estadounidense.

Los mejores jugadores de Europa brillaron en Bethpage Black incluso cuando los fanáticos de Nueva York lanzaban insultos, construyendo una ventaja récord de siete puntos antes de los 12 partidos individuales.

Europa puso medio punto en el tablero antes de que se realizara un tiro. Viktor Hovland, quien tuvo una lesión en el cuello que se agravó el sábado, se vio obligado a retirarse. Harris English, cuyo nombre había sido puesto en el sobre secreto, también se quedó fuera y el partido se declaró empatado.

Los estadounidenses tenían que ganar nueve de los 11 partidos y empatar otro, y dieron una pelea asombrosa, finalmente escuchando vítores para Estados Unidos en lugar de solo abucheos hacia Europa.

