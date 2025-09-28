Turner gana título de bateo de Liga Nacional y Schwarber lidera a Filis para vencer a Mellizos

Trea Turner ganó su segundo título de bateo de la Liga Nacional en su carrera, Kyle Schwarber lideró la liga con 56 jonrones y 132 carreras impulsadas, y Nick Castellanos culminó la temporada de 96 victorias de Filadelfia con un elevado de sacrificio en la décima entrada el domingo, mientras los Filis vencieron 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Turner y Schwarber tienen unos días para disfrutar de los frutos de sus destacadas temporadas individuales antes de que los campeones de la División Este de la Liga Nacional vuelvan a jugar. Los Filis están programados para albergar el sábado el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Filis terminaron con un récord de 96-66 y buscan ganar su primer título de la Serie Mundial desde 2008. Cargados de All-Stars y con una nómina del día inaugural que alcanzó casi los 284 millones de dólares, han tenido dificultades en la postemporada en las últimas tres temporadas, perdiendo en la Serie Mundial de 2022, la NLCS de 2023 y el año pasado ante los New York Mets en la serie divisional.

El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a ocho y lanzó pelota de dos hits en cinco 1/3 entradas en su última apertura antes de subir al montículo en el Juego 1 de la NLDS.

