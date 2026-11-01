Los Rays, campeones de la LA, ejercen opción de 20 millones por Rasmussen para 2027

Los Rays de Tampa Bay, campeones de la Liga Americana, ejercieron el sábado su opción de 20 millones de dólares sobre el as del pitcheo Drew Rasmussen.

Tampa Bay activó la opción del club para 2027 en el contrato de Rasmussen en lugar de pagarle una compensación de rescisión de 500.000 dólares. El dos veces All-Star puede convertirse en agente libre después de la próxima temporada.

Rasmussen ganó un salario de 5,5 millones de dólares este año como parte de un acuerdo de dos años y 8,5 millones de dólares que él y los Rays pactaron en enero de 2025 para evitar el arbitraje. Pero el precio de la opción para 2027 aumentó de 8 millones a 20 millones de dólares porque Rasmussen se mantuvo sano durante toda la temporada 2026 e hizo al menos 28 aperturas, lo que convirtió el contrato en uno de 28 millones de dólares por tres temporadas.

Rasmussen, de 31 años, tuvo marca de 16-5 con efectividad de 2,67 en 30 aperturas durante la temporada regular, ayudando a los Rays a conquistar el título del Este de la Liga Americana. Tuvo marca de 2-1 con efectividad de 2,20 en cinco aperturas de postemporada mientras Tampa Bay ganó su tercer banderín.

Rasmussen abrió el Juego 5 de la Serie Mundial contra Milwaukee con tres días de descanso y salió perdiendo 1-0 después de lanzar cuatro entradas. Cargó con la derrota cuando los Cerveceros ganaron 4-1 para asegurar su primer campeonato.

El derecho lanzó 89 pitcheos en 3 2/3 entradas en el Juego 2, y se fue sin decisión cuando Milwaukee remontó para una victoria de 5-4 y tomar ventaja de 2-0 en la Serie.

En su primera apertura de playoffs este año, Rasmussen llevó un juego sin hits hasta la octava entrada contra los Yankees de Nueva York y ponchó a 10 en el camino a una victoria de 1-0 en el primer juego de la Serie Divisional.

Rasmussen lanzó un máximo de su carrera de 172 entradas esta temporada y 28 2/3 más en la postemporada. Ha tenido tres operaciones mayores en el codo a lo largo de su carrera, incluidas cirugías Tommy John en 2016 y 2017 y un procedimiento de refuerzo interno en 2023.

Tiene marca de 46-22 con efectividad de 2,83 en 160 juegos de Grandes Ligas, incluidos 111 como abridor, a lo largo de siete temporadas con Milwaukee y Tampa Bay.

Los Rays rechazaron el viernes las opciones mutuas sobre el lanzador abridor Nick Martinez y el jardinero Cedric Mullins.

Martinez, de 36 años, tenía una opción mutua de 20 millones de dólares con una compensación de rescisión de 4 millones de dólares como parte de un contrato de un año por 13 millones de dólares.

Mullins, de 32 años, tenía un acuerdo de un año por 7,5 millones de dólares que incluía una opción mutua de 10 millones de dólares con una compensación de rescisión de 500.000 dólares.

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