Wembanyama aporta 43 puntos y 6 tapones, y guía a Spurs a triunfo 121-111 ante Timberwolves
Victor Wembanyama anotó 43 puntos, capturó siete rebotes, puso seis tapones y repartió cuatro asistencias por los Spurs de San Antonio, que vencieron el sábado a los Timberwolves de Minnesota por 121-111 para lograr su cuarta victoria consecutiva.
Dylan Harper sumó 25 puntos y seis asistencias por San Antonio en el primer partido de una estadía de tres encuentros en casa. De’Aaron Fox aportó 20.
Wembanyama acertó 17 de 34 tiros de campo al llegar a 40 puntos por décima vez en la temporada regular y por undécima en su carrera. Tras bloquear un intento de triple de Jonathan Kuminga, Wembanyama corrió a toda velocidad hacia el otro lado de la cancha y clavó una volcada a dos manos para alcanzar los 40 puntos.
Ayo Dosunmu contabilizó 27 puntos y nueve rebotes para liderar a unos Timberwolves mermados. Kuminga y Jaden McDaniels añadieron 19 unidades cada uno.
Minnesota no contó con los titulares lesionados Anthony Edwards (cirugía de rodilla) y Rudy Gobert (espasmos en la espalda). LaMelo Ball estuvo limitado a 20 minutos por problemas de faltas.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
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