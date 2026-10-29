Los Rays, el tercer equipo en perder sus tres primeras Series Mundiales, con Dodgers y Tigres

Con los ojos enrojecidos y la voz suave, Drew Rasmussen se paró frente a su casillero.

“Fracasar apesta. Y estar así de cerca, es realmente, realmente duro”, manifestó el as de los Rays de Tampa Bay. “Es el mejor equipo al que me he enfrentado a nivel de Grandes Ligas”.

Señalados por muchos para terminar en el fondo o cerca del fondo de la División Este de la Liga Americana, los Rays alcanzaron la Serie Mundial por tercera vez, pero siguen sin un título. Su temporada terminó con la derrota 4-1 ante los Cerveceros de Milwaukee en el quinto juego la noche del miércoles, lo que los dejó entre los cuatro equipos de las mayores sin un campeonato en sus vitrinas junto con Colorado, San Diego y Seattle.

“Están golpeados y les duele todo en este momento”, comentó el mánager Kevin Cash sobre sus jugadores.

Equipo de expansión que debutó en 1998, los Rays también perdieron en la Serie Mundial ante Filadelfia en 2008 y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2020. Los únicos otros clubes que perdieron en sus primeras tres apariciones en el Clásico de Otoño, según el Elias Sports Bureau, fueron los Dodgers de Brooklyn (0-7) y los Tigres de Detroit (0-4).

“Duele saber que estuviste así de cerca, que llegaste tan lejos”, expresó el cerrador Bryan Baker.

Rasmussen, un derecho de 31 años que se ha sometido a tres operaciones mayores en el codo, abrió con poco descanso y permitió una carrera y dos hits en cuatro entradas. Se fue con desventaja de 1-0.

Tras el último out, los jugadores de los Rays se quedaron en su cueva para ver a los Cerveceros celebrar.

“Debería motivarte, ¿no?”, señaló Baker. “Tienes que usar esa motivación para seguir trabajando”.

Tampa Bay lideró el Este de la Liga Americana desde mediados de mayo y encabezó el circuito con 98 victorias.

“No fuimos los últimos”, dijo Yandy Díaz, quien está con los Rays desde 2019. “Esos papeles al inicio del año, todas esas proyecciones al inicio de un año, pudimos romper eso y lo hicimos”.

Tampa Bay tiene una opción de 20 millones de dólares sobre Rasmussen, mientras que los derechos Freddy Peralta y Nick Martínez son elegibles para convertirse en agentes libres.

“Somos aguerridos. Peleamos duro todo el año”, afirmó Baker. “Nos levantamos de la lona y luchamos con uñas y dientes para estar aquí”.

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